Eurokomisia konzultuje revíziu smernice o tabakových výrobkoch
Komisia zdôraznila, že privíta akúkoľvek spätnú väzbu k tejto dôležitej téme.
Autor TASR
Brusel 18. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že začala verejné konzultácie o revízii smernice Európskej únie (EÚ) o tabakových výrobkoch a smernice o reklame na tabak prostredníctvom výzvy na predkladanie dôkazov. Komisia zdôraznila, že privíta akúkoľvek spätnú väzbu k tejto dôležitej téme - od verejných orgánov členských krajín EÚ a podnikov až po akademikov a výskumníkov. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia vychádza z predpokladu, že choroby súvisiace s tabakom predstavujú pre spoločnosť veľkú ekonomickú záťaž, pretože zvyšujú výdavky na zdravotnú starostlivosť a tiež náklady spojené so stratou produktivity a stratou daní z príjmu a odvodov na sociálne zabezpečenie. Podľa údajov EK každý rok zomrie vyše 650.000 Európanov kvôli fajčeniu (jedno zo siedmich úmrtí v EÚ), a viac ako 13 miliónov ďalších trpí vážnym chronickým ochorením v dôsledku fajčenia.
Odhadované priame a nepriame náklady na fajčenie pre krajiny EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) sú 97,7 miliardy eur ročne, z čoho priame náklady na fajčenie predstavujú 49,83 miliardy eur.
Komisia spresnila, že v pondelok spustila proces konzultácií o revízii smernice EÚ o tabakových výrobkoch a smernice o reklame na tabak. Pre všetky zainteresované strany zverejnila výzvu na predkladanie dôkazov a očakáva spätnú väzbu k tejto dôležitej téme naprieč celou spoločnosťou - od verejných orgánov členských krajín a podnikov až po zástupcov akademickej obce a výskumníkov.
Smernica EÚ o tabakových výrobkoch a smernica o reklame na tabak stanovujú únijné pravidlá týkajúce sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov, ako aj ich reklamy a sponzorstva.
Pondelňajšia výzva na predkladanie dôkazov nadväzuje na nedávno zverejnené hodnotenie rámca EÚ pre kontrolu tabaku eurokomisiou, ktoré zdôraznilo dôležitosť právnych predpisov EÚ pre ochranu verejného zdravia, ako aj pre bezproblémové fungovanie vnútorného trhu s tabakom a súvisiacimi výrobkami.
Hodnotenia právneho rámca ukázalo, že pravidlá EÚ o kontrole tabaku prispeli k výraznému poklesu fajčenia a úmrtí súvisiacich s tabakom v celej EÚ. Hodnotenie zároveň zdôraznilo rastúce výzvy spojené s rýchlym objavom nových tabakových a nikotínových výrobkov, najmä medzi mladými ľuďmi.
Okrem toho, Európsky plán boja proti rakovine aj Plán Bezpečné srdcia kladú dôraz na dôležitosť kontroly tabaku ako kľúčovej súčasti úsilia o prevenciu chorôb a ochranu zdravia občanov EÚ a odolnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti.
Revízia smerníc tiež podporí cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2040 „generáciu bez tabaku“.
Výzva na predkladanie dôkazov je príležitosťou pre prispievateľov vyjadriť svoje názory a podeliť sa o postrehy k problémom, ktoré treba riešiť, navrhovaným kľúčovým oblastiam činnosti a pravdepodobnému vplyvu revízie smerníc.
Výzva na predkladanie dôkazov potrvá do 15. júna 2026. Komisia revíziu legislatívneho rámca pre kontrolu tabaku plánuje predložiť do konca tohto roka.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
