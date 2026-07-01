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Eurokomisia konzultuje zjednodušenie pravidiel o ponukách bývania
Konzultácie jej poslúžia ako podklad pre prípravu legislatívneho balíka na zjednodušenie bývania.
Autor TASR
Brusel 1. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že zhromažďuje dôkazy o opatreniach na zjednodušenie pravidiel ovplyvňujúcich ponuku a dostupnosť bývania v EÚ. Tieto konzultácie jej poslúžia ako podklad pre prípravu legislatívneho balíka na zjednodušenie bývania. Informuje o tom spravodajca TASR.
Výzva na predkladanie dôkazov je určená pre národné, regionálne a miestne orgány, ako aj pre všetky zainteresované strany vrátane sektora bývania, stavebníctva, financií a občianskej spoločnosti.
Komisia pripomenula, že EÚ čelí kríze dostupnosti bývania a roztrieštený súbor pravidiel v členských štátoch vedie k zložitosti, ktorá zvyšuje zbytočnú administratívu, oneskorenia a náklady.
Doteraz EK navrhla už viac ako 12 rozsiahlych legislatívnych balíkov na zjednodušenie pravidiel, ktoré každoročne ušetria administratívne náklady v hodnote približne 18 miliárd eur. Pripravovaný balík na zjednodušenie bývania je súčasťou tohto úsilia.
Iniciatíva, ktorú EK plánuje predložiť v roku 2027 v rámci Európskeho plánu dostupného bývania, preskúma, ako právne predpisy EÚ ovplyvňujú ponuku a dostupnosť bývania. Cieľom je zabezpečiť dostupnejšie a udržateľnejšie bývanie.
Komisia vyzvala účastníkov konzultácií, aby do 30. septembra predložili dôkazy o tom, ako pravidlá EÚ ovplyvňujú ponuku bývania, a aby poskytli praktické návrhy na zjednodušenie a osvedčené postupy. Mali by sa snažiť rozlišovať medzi účinkami vyplývajúcimi z legislatívy EÚ a účinkami vyplývajúcimi z vnútroštátnej implementácie alebo regulácie.
Tento zber dôkazov pomôže exekutíve EÚ identifikovať, posúdiť a riešiť základné príčiny regulačnej zložitosti, oneskorení a vysokých nákladov, čím sa v konečnom dôsledku zlepší ponuka bývania.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v správe pre médiá povedal, že stavebný sektor potrebuje jednoduchšie pravidlá, aby sa v EÚ mohlo stavať lepšie, viac a rýchlejšie.
„Nemôžeme bojovať proti bytovej kríze bez urýchlenia výstavby a rekonštrukcií. Musíme sa vyhnúť zbytočnej administratíve, nákladom a oneskoreniam. S týmto balíkom zjednodušení pomôžeme zabezpečiť cenovo dostupnejšie a udržateľnejšie bývanie v celej Európe bez toho, aby sme znížili naše environmentálne a sociálne normy,“ vysvetlil Jorgensen.
V rámci konzultačného procesu EK organizuje rôzne workshopy a stretnutia s členskými štátmi a miestnymi orgánmi, pričom využíva potenciál novovytvorenej Aliancie pre bývanie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Výzva na predkladanie dôkazov je určená pre národné, regionálne a miestne orgány, ako aj pre všetky zainteresované strany vrátane sektora bývania, stavebníctva, financií a občianskej spoločnosti.
Komisia pripomenula, že EÚ čelí kríze dostupnosti bývania a roztrieštený súbor pravidiel v členských štátoch vedie k zložitosti, ktorá zvyšuje zbytočnú administratívu, oneskorenia a náklady.
Doteraz EK navrhla už viac ako 12 rozsiahlych legislatívnych balíkov na zjednodušenie pravidiel, ktoré každoročne ušetria administratívne náklady v hodnote približne 18 miliárd eur. Pripravovaný balík na zjednodušenie bývania je súčasťou tohto úsilia.
Iniciatíva, ktorú EK plánuje predložiť v roku 2027 v rámci Európskeho plánu dostupného bývania, preskúma, ako právne predpisy EÚ ovplyvňujú ponuku a dostupnosť bývania. Cieľom je zabezpečiť dostupnejšie a udržateľnejšie bývanie.
Komisia vyzvala účastníkov konzultácií, aby do 30. septembra predložili dôkazy o tom, ako pravidlá EÚ ovplyvňujú ponuku bývania, a aby poskytli praktické návrhy na zjednodušenie a osvedčené postupy. Mali by sa snažiť rozlišovať medzi účinkami vyplývajúcimi z legislatívy EÚ a účinkami vyplývajúcimi z vnútroštátnej implementácie alebo regulácie.
Tento zber dôkazov pomôže exekutíve EÚ identifikovať, posúdiť a riešiť základné príčiny regulačnej zložitosti, oneskorení a vysokých nákladov, čím sa v konečnom dôsledku zlepší ponuka bývania.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v správe pre médiá povedal, že stavebný sektor potrebuje jednoduchšie pravidlá, aby sa v EÚ mohlo stavať lepšie, viac a rýchlejšie.
„Nemôžeme bojovať proti bytovej kríze bez urýchlenia výstavby a rekonštrukcií. Musíme sa vyhnúť zbytočnej administratíve, nákladom a oneskoreniam. S týmto balíkom zjednodušení pomôžeme zabezpečiť cenovo dostupnejšie a udržateľnejšie bývanie v celej Európe bez toho, aby sme znížili naše environmentálne a sociálne normy,“ vysvetlil Jorgensen.
V rámci konzultačného procesu EK organizuje rôzne workshopy a stretnutia s členskými štátmi a miestnymi orgánmi, pričom využíva potenciál novovytvorenej Aliancie pre bývanie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)