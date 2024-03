Eurokomisia má naďalej výhrady voči vstupu Lufthansy do Ita

Brusel 25. marca (TASR) - Európska komisia (EK) má naďalej výhrady proti plánom nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa, ktorá chce získať menšinový podiel v talianskom prepravcovi Ita. Transakcia by mohla obmedziť hospodársku súťaž na určitých trasách z a do Talianska, oznámila v pondelok Komisia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



EK už koncom januára konštatovala, že Lufthansa a Ita si priamo konkurujú v oblasti non-stop letov na niektorých trasách medzi Talianskom a krajinami strednej Európy, pričom konkurencia zo strany iných leteckých spoločností tam bola len obmedzená. Lufthansa oznámila, že urobila ústupky v rámci protimonopolného konania EÚ, odmietla ale uviesť podrobnosti.



Komisia teraz v súlade so svojim pôvodným stanoviskom zopakovala, že projekt by mohol viesť k obmedzeniu hospodárskej súťaže na určitom počte trás na krátke vzdialenosti. To isté podľa nej platí aj pre niektoré diaľkové trasy medzi Talianskom a USA, Kanadou a Japonskom. Lufthansa má teraz čas, aby reagovala na pripomienky a navrhla možné nápravné opatrenia.



Po mesiacoch rokovaní sa nemecká skupina koncom mája minulého roka dohodla s talianskou vládou na prevzatí menšinového 41-percentného podielu v leteckej spoločnosti Ita Airways za 325 miliónov eur. Podľa dohody môže Lufthansa od roku 2025 za určitých podmienok prevziať ďalších 49 % akcií a neskôr aj zvyšných 10 %.



Dohoda medzi spoločnosťou Lufthansa a talianskym štátom podlieha preskúmaniu zo strany regulačných úradov na vnútroštátnej aj európskej úrovni.