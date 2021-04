Komisia EÚ má návrh, ako presmerovať financie do udržateľných činností

Brusel 21. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala ambiciózny balík opatrení na pomoc pri zlepšení toku peňazí smerom k udržateľným činnostiam v celej Európskej únii.



Nové opatrenia prispejú k dosiahnutiu klimatickej neutrality Európy do roku 2050 tým, že umožnia investorom presmerovať investície do udržateľnejších technológií a podnikov. Vďaka nim sa EÚ stane globálnym lídrom pri stanovovaní štandardov pre udržateľné financovanie.



K novým opatreniam patrí právny akt o taxonómii EÚ v oblasti klímy, ktorý má podporiť udržateľné investície, a to na základe objasnenia, ktoré hospodárske činnosti najviac prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov EÚ. Delegovaný akt bude prijatý koncom mája, keď budú k dispozícii preklady do všetkých jazykov EÚ a následne ho preskúma Európsky parlament aj Rada EÚ (členské štáty).



Cieľom návrhu smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) je zlepšiť tok informácií o udržateľnosti v podnikateľskej sfére.



Ďalšími šiestimi pozmeňujúcimi delegovanými aktmi, ktoré sa týkajú fiduciárnych povinností a investičného a poistného poradenstva, sa zas zabezpečí, aby finančné spoločnosti (poradcovia, správcovia aktív alebo poisťovatelia) zahrnuli udržateľnosť do svojich postupov a investičného poradenstva pre klientov.



V snahe naplniť ciele Európskej zelenej dohody spoločnosti potrebujú komplexný rámec udržateľnosti, aby mohli meniť svoje obchodné modely. Všetky prvky nového balíka opatrení posilnia spoľahlivosť a porovnateľnosť informácií o udržateľnosti s cieľom zabezpečiť transformáciu v oblasti financií a zabrániť environmentálne klamlivým vyhláseniam.



Európsky finančný sektor sa tak stane stredobodom udržateľného a inkluzívneho oživenia hospodárstva po pandémii nového koronavírusu a dlhodobejšieho udržateľného hospodárskeho rozvoja Európy.