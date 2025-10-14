< sekcia Ekonomika
Eurokomisia miliónmi eur pokutovala módne značky Gucci, Chloé a Loewe
Komisia ich pokutovala za stanovovanie cien pri ďalšom predaji, čo je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ, lebo vedie k zvyšovaniu cien a obmedzuje výber pre spotrebiteľov.
Autor TASR
Brusel 14. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že módnym značkám Gucci, Chloé a Loewe udelila pokutu vo výške viac ako 157 miliónov eur za protisúťažné cenové praktiky. Na správu EK upozornil spravodajca TASR.
Komisia ich pokutovala za stanovovanie cien pri ďalšom predaji, čo je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ, lebo vedie k zvyšovaniu cien a obmedzuje výber pre spotrebiteľov.
Pokuty boli vo všetkých troch prípadoch znížené vďaka spolupráci spoločností s EK a dosiahli celkovo viac ako 157 miliónov eur. Spoločnosti Gucci bola pokuta znížená o 50 % na 119,67 miliónov eur, pre Chloé išlo o 15-percentné zníženie na 19,69 milióna eur a pre Loewe bolo zníženie sankcií o 50 % na 18,01 milióna eur.
Komisia pripomenula, že Gucci, Chloé a Loewe sú módne spoločnosti so sídlom v Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Pôsobia v oblasti návrhu, výroby a distribúcie luxusných módnych produktov vrátane oblečenia, koženého tovaru a rôznych doplnkov.
Vyšetrovanie EK odhalilo, že tri módne spoločnosti sa zapájali do praktiky nazývanej udržiavanie cien pri ďalšom predaji. Obmedzili možnosť svojich online aj kamenných predajcov, ktorí sú nezávislými predajcami, stanovovať si vlastné maloobchodné ceny takmer pre celý sortiment produktov navrhnutých a predávaných spoločnosťami Gucci, Chloé a Loewe pod ich príslušnými značkami vrátane oblečenia, koženého tovaru, obuvi a módnych doplnkov. Porušenia sa vzťahovali na celé územie Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Módne spoločnosti zasahovali do obchodných stratégií svojich maloobchodníkov tým, že im ukladali obmedzenia, ako napríklad požiadavku, aby sa neodchyľovali od odporúčaných maloobchodných cien, maximálnych zliav a konkrétnych období pre výpredaje. V niektorých prípadoch, a aspoň dočasne, tiež zakázali maloobchodníkom ponúkať akékoľvek zľavy. Gucci, Chloé a Loewe sa snažili, aby ich maloobchodníci uplatňovali rovnaké ceny a predajné podmienky, aké uplatňovali vo svojich vlastných priamych predajných kanáloch. Zároveň monitorovali ceny maloobchodníkov a reagovali na tých, ktorí ich obmedzenia nerešpektovali. Maloobchodníci vo všeobecnosti dodržiavali cenové politiky spoločností buď od začiatku, alebo po tom, ako boli o to požiadaní.
Podľa EK protisúťažné praktiky spoločností Gucci, Chloé a Loewe zbavili maloobchodníkov ich cenovej nezávislosti a znížili hospodársku súťaž medzi nimi.
Tieto praktiky (zaznamenané od roku 2015 a 2019) sa pre všetky tri módne spoločnosti skončili v apríli 2023, keď EK vykonala neohlásené inšpekcie v ich priestoroch. Módne spoločnosti konali nezávisle od seba. Trvanie týchto troch prípadov sa však prekrýva a mnohí z dotknutých maloobchodníkov predávajú produkty navrhnuté všetkými tromi dizajnérmi.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia ich pokutovala za stanovovanie cien pri ďalšom predaji, čo je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ, lebo vedie k zvyšovaniu cien a obmedzuje výber pre spotrebiteľov.
Pokuty boli vo všetkých troch prípadoch znížené vďaka spolupráci spoločností s EK a dosiahli celkovo viac ako 157 miliónov eur. Spoločnosti Gucci bola pokuta znížená o 50 % na 119,67 miliónov eur, pre Chloé išlo o 15-percentné zníženie na 19,69 milióna eur a pre Loewe bolo zníženie sankcií o 50 % na 18,01 milióna eur.
Komisia pripomenula, že Gucci, Chloé a Loewe sú módne spoločnosti so sídlom v Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Pôsobia v oblasti návrhu, výroby a distribúcie luxusných módnych produktov vrátane oblečenia, koženého tovaru a rôznych doplnkov.
Vyšetrovanie EK odhalilo, že tri módne spoločnosti sa zapájali do praktiky nazývanej udržiavanie cien pri ďalšom predaji. Obmedzili možnosť svojich online aj kamenných predajcov, ktorí sú nezávislými predajcami, stanovovať si vlastné maloobchodné ceny takmer pre celý sortiment produktov navrhnutých a predávaných spoločnosťami Gucci, Chloé a Loewe pod ich príslušnými značkami vrátane oblečenia, koženého tovaru, obuvi a módnych doplnkov. Porušenia sa vzťahovali na celé územie Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Módne spoločnosti zasahovali do obchodných stratégií svojich maloobchodníkov tým, že im ukladali obmedzenia, ako napríklad požiadavku, aby sa neodchyľovali od odporúčaných maloobchodných cien, maximálnych zliav a konkrétnych období pre výpredaje. V niektorých prípadoch, a aspoň dočasne, tiež zakázali maloobchodníkom ponúkať akékoľvek zľavy. Gucci, Chloé a Loewe sa snažili, aby ich maloobchodníci uplatňovali rovnaké ceny a predajné podmienky, aké uplatňovali vo svojich vlastných priamych predajných kanáloch. Zároveň monitorovali ceny maloobchodníkov a reagovali na tých, ktorí ich obmedzenia nerešpektovali. Maloobchodníci vo všeobecnosti dodržiavali cenové politiky spoločností buď od začiatku, alebo po tom, ako boli o to požiadaní.
Podľa EK protisúťažné praktiky spoločností Gucci, Chloé a Loewe zbavili maloobchodníkov ich cenovej nezávislosti a znížili hospodársku súťaž medzi nimi.
Tieto praktiky (zaznamenané od roku 2015 a 2019) sa pre všetky tri módne spoločnosti skončili v apríli 2023, keď EK vykonala neohlásené inšpekcie v ich priestoroch. Módne spoločnosti konali nezávisle od seba. Trvanie týchto troch prípadov sa však prekrýva a mnohí z dotknutých maloobchodníkov predávajú produkty navrhnuté všetkými tromi dizajnérmi.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)