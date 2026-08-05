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Eurokomisia monitoruje pokles hladiny Dunaja, aj dodávky elektriny
Rumunsko a Maďarsko hlásia, že ich jadrové elektrárne fungujú na minimálnu kapacitu kvôli poklesu prietoku rieky.
Autor TASR
Brusel 5. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok (4. 8.) potvrdila, že pozorne sleduje a monitoruje dôsledky sucha, vrátane poklesu hladiny vôd Dunaja, potom ako Rumunsko a Maďarsko hlásia, že ich jadrové elektrárne fungujú na minimálnu kapacitu kvôli poklesu prietoku rieky. Hovorkyňa EK však dodala, že exekutíva Európskej únie (EÚ) zatiaľ neidentifikovala žiadne problémy s dodávkami elektriny, informuje spravodajca TASR.
Obe krajiny upozornili, že pokles hladiny vôd Dunaja a vodných tokov ovplyvňuje aj poľnohospodárstvo a dopravu.
„Zatiaľ nevidíme žiadne problémy so zabezpečením dodávok elektriny. Elektrárne už majú zavedené záložné systémy a prebieha aj predaj a výmena elektriny medzi členskými štátmi,“ opísala situáciu hovorkyňa EK pre klímu a energetiku Anna-Kaisa Itkonenová počas utorňajšej tlačovej konferencie.
Podľa jej vyjadrenia Európska komisia vyjadrila zámer „čo najskôr zvolať koordinačnú skupinu pre energetiku,“ a zároveň zdôraznila, že Brusel musí mať najprv „úplný prehľad o tom, čo sa deje v postihnutých krajinách“.
Prietok Dunaja v posledných dňoch klesol na historické minimá kvôli nedostatočným zrážkam, zníženému prietoku vody v dôsledku topenia alpského snehu a následným vlnám horúčav, ktoré región strednej a južnej Európy postihujú už niekoľko týždňov.
„Máme veľmi dobré mechanizmy a regionálne výmeny solidarity. Je zrejmé, že všetky tieto mechanizmy sa uplatnia hneď ako nastane situácia, ktorá si to bude vyžadovať,“ odkázala Itkonenová.
EK dokončila kroky na zriadenie fondu Scaleup Europe pre rozširujúce sa podniky
Európska komisia (EK) oznámila, že v utorok (4. 8.) dokončila posledné právne kroky na zriadenie fondu Scaleup Europe, ktorý začne podporovať európske rozširujúce sa podniky, aby mohli rýchlejšie rásť a byť konkurencieschopné na celosvetovej úrovni. Fond začína fungovať s počiatočným cieľom získať päť miliárd eur, informuje spravodajca TASR.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti pre médiá uviedla, že tým, že Európa investuje do svojich inovátorov, investuje aj do svojej budúcnosti.
„To je cieľom fondu Scaleup Europe. Ten zabezpečí, aby naše rozširujúce sa podniky mohli nájsť to, čo potrebujú práve tu v Európe, na to, aby sa z nich stali popredné svetové spoločnosti. Cieľom je premeniť európske inovácie na konkurenčnú výhodu,“ vysvetlila šéfka exekutívy Európskej únie (EÚ).
Komisia spresnila, že po prijatí právnej dokumentácie týkajúcej sa fondu sa zriaďuje Scaleup Europe ako súčasť fondu Európskej rady pre inováciu. Súkromná kapitálová spoločnosť EQT prevzala úlohu investičného správcu a má právomoc prijímať investičné rozhodnutia nezávisle a za trhových podmienok. Spoločnosť EQT bola vybraná na základe otvoreného a súťažného postupu.
Fond je už schopný fungovať v plnej kapacite a investovať priamo do popredných európskych rozširujúcich sa spoločností.
Prvé investície sa očakávajú v nadchádzajúcich týždňoch. Fond bude podporovať rozširujúce sa spoločnosti v kritických technologických oblastiach vrátane umelej inteligencie, kvantových technológií, biotechnológií a čistých technológií.
Zakladajúca skupina investorov spája silnú koalíciu verejných a súkromných partnerov vrátane spoločností Novo Holdings, Dánsky vývozný a investičný fond (EIFO), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo spolu s Intesa Sanpaolo a Fondazione Cariplo, APG Asset Management v mene holandského dôchodkového fondu ABP, Wallenberg Investments a Allianz spolu s Európskou komisiou.
Ďalšie získavanie finančných prostriedkov bude pokračovať s cieľom dosiahnuť cieľ vo výške približne päť miliárd eur.
Zámer vytvoriť fond Scaleup Europe oznámila Von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie v septembri 2025, s cieľom pomôcť zabezpečiť, aby sa z najsľubnejších európskych spoločností mohli stať svetoví lídri.
Európa má silnú vedeckú základňu, vedeckú výnimočnosť a solídnu základňu startupov, mnohé firmy s vysokým potenciálom však museli hľadať kapitál potrebný na ich rozšírenie v zahraničí. Nový fond bol vytvorený s cieľom pomôcť preklenúť túto medzeru a udržať hodnotu európskych inovácií v Európe.
Investície EÚ do tohto fondu sú podporované programom Horizont Európa, najväčším výskumným programom na svete.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Obe krajiny upozornili, že pokles hladiny vôd Dunaja a vodných tokov ovplyvňuje aj poľnohospodárstvo a dopravu.
„Zatiaľ nevidíme žiadne problémy so zabezpečením dodávok elektriny. Elektrárne už majú zavedené záložné systémy a prebieha aj predaj a výmena elektriny medzi členskými štátmi,“ opísala situáciu hovorkyňa EK pre klímu a energetiku Anna-Kaisa Itkonenová počas utorňajšej tlačovej konferencie.
Podľa jej vyjadrenia Európska komisia vyjadrila zámer „čo najskôr zvolať koordinačnú skupinu pre energetiku,“ a zároveň zdôraznila, že Brusel musí mať najprv „úplný prehľad o tom, čo sa deje v postihnutých krajinách“.
Prietok Dunaja v posledných dňoch klesol na historické minimá kvôli nedostatočným zrážkam, zníženému prietoku vody v dôsledku topenia alpského snehu a následným vlnám horúčav, ktoré región strednej a južnej Európy postihujú už niekoľko týždňov.
„Máme veľmi dobré mechanizmy a regionálne výmeny solidarity. Je zrejmé, že všetky tieto mechanizmy sa uplatnia hneď ako nastane situácia, ktorá si to bude vyžadovať,“ odkázala Itkonenová.
EK dokončila kroky na zriadenie fondu Scaleup Europe pre rozširujúce sa podniky
Európska komisia (EK) oznámila, že v utorok (4. 8.) dokončila posledné právne kroky na zriadenie fondu Scaleup Europe, ktorý začne podporovať európske rozširujúce sa podniky, aby mohli rýchlejšie rásť a byť konkurencieschopné na celosvetovej úrovni. Fond začína fungovať s počiatočným cieľom získať päť miliárd eur, informuje spravodajca TASR.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti pre médiá uviedla, že tým, že Európa investuje do svojich inovátorov, investuje aj do svojej budúcnosti.
„To je cieľom fondu Scaleup Europe. Ten zabezpečí, aby naše rozširujúce sa podniky mohli nájsť to, čo potrebujú práve tu v Európe, na to, aby sa z nich stali popredné svetové spoločnosti. Cieľom je premeniť európske inovácie na konkurenčnú výhodu,“ vysvetlila šéfka exekutívy Európskej únie (EÚ).
Komisia spresnila, že po prijatí právnej dokumentácie týkajúcej sa fondu sa zriaďuje Scaleup Europe ako súčasť fondu Európskej rady pre inováciu. Súkromná kapitálová spoločnosť EQT prevzala úlohu investičného správcu a má právomoc prijímať investičné rozhodnutia nezávisle a za trhových podmienok. Spoločnosť EQT bola vybraná na základe otvoreného a súťažného postupu.
Fond je už schopný fungovať v plnej kapacite a investovať priamo do popredných európskych rozširujúcich sa spoločností.
Prvé investície sa očakávajú v nadchádzajúcich týždňoch. Fond bude podporovať rozširujúce sa spoločnosti v kritických technologických oblastiach vrátane umelej inteligencie, kvantových technológií, biotechnológií a čistých technológií.
Zakladajúca skupina investorov spája silnú koalíciu verejných a súkromných partnerov vrátane spoločností Novo Holdings, Dánsky vývozný a investičný fond (EIFO), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo spolu s Intesa Sanpaolo a Fondazione Cariplo, APG Asset Management v mene holandského dôchodkového fondu ABP, Wallenberg Investments a Allianz spolu s Európskou komisiou.
Ďalšie získavanie finančných prostriedkov bude pokračovať s cieľom dosiahnuť cieľ vo výške približne päť miliárd eur.
Zámer vytvoriť fond Scaleup Europe oznámila Von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie v septembri 2025, s cieľom pomôcť zabezpečiť, aby sa z najsľubnejších európskych spoločností mohli stať svetoví lídri.
Európa má silnú vedeckú základňu, vedeckú výnimočnosť a solídnu základňu startupov, mnohé firmy s vysokým potenciálom však museli hľadať kapitál potrebný na ich rozšírenie v zahraničí. Nový fond bol vytvorený s cieľom pomôcť preklenúť túto medzeru a udržať hodnotu európskych inovácií v Európe.
Investície EÚ do tohto fondu sú podporované programom Horizont Európa, najväčším výskumným programom na svete.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)