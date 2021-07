Eurokomisia možno neschváli maďarský národný plán obnovy a odolnosti

Brusel 6. júla (TASR) - Európska komisia (EK) možno neschváli maďarský národný plán obnovy a odolnosti v hodnote vyše sedem miliárd eur. Dôvodom majú byť nedostatočné záruky na ochranu európskych finančných prostriedkov pred zneužitím, uviedla v utorok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované európske zdroje.



Lídri EÚ sa vlani v lete dohodli na vytvorení ozdravného balíka na oživenie hospodárstva po koronakríze vo výške 750 miliárd eur. Každá členská krajina musí vypracovať svoj národný program obnovy s dodržiavaním usmernení o prechode na zelenú ekonomiku a digitalizáciu, aby sa mohla dostať k peniazom z tohto multimiliardového balíka. Každý národný plán musí byť v prvej fáze schválený eurokomisiou a následne aj ministrami financií členských krajín EÚ (Ecofin).



Maďarsko by podľa odhadov mohlo dostať cez ozdravný plán okolo 7,2 miliardy eur.



Komisia doteraz schválila národné plány viac ako tucta členských krajín, Maďarsko však podľa DPA zatiaľ nemá istotu, že jeho národný plán bude tiež odobrený.



Komisia sa v posledných rokoch dostala do sporu s maďarskou vládou pri viacerých otázkach, najnovšie sa exekutíva EÚ odsudzujúco postavila k novému maďarskému zákonu, ktorý obmedzuje prístup mladých ľudí k informáciám o homosexuálnych a transsexuálnych problémoch. Komisia tento zákon považuje za diskriminačný a Budapešti hrozí, že spor poženie na Súdny dvor EÚ.



Podľa platných nariadení EÚ musí eurokomisia predložiť svoje hodnotenie národných plánov obnovy do dvoch mesiacov od ich predloženia vládami a svoje rozhodnutie musí zdôvodniť. Termín EK na oficiálnu odpoveď na maďarský plán obnovy je nedeľa (11. 7.).



Koncom júna poslanci Európskeho parlamentu z liberálnej politickej skupiny Obnovme Európu (RE) vyzvali predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby exekutíva EÚ neschválila plán obnovy maďarskej vlády dovtedy, kým nebude v Maďarsku zavedený účinný systém boja proti podvodom. Liberáli z EP tvrdia, že zdroje z rozpočtu EÚ musia byť v prospech celej krajiny a všetkých Maďarov, nielen pre niekoľko osôb, podnikov a organizácií politicky prepojených s režimom premiéra Viktora Orbána.







