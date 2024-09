Eurokomisia napadla čínske vyšetrovanie dovozu mliečnych výrobkov z EÚ

Brusel 23. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) otvorila proces konzultácií, ktorým napadla čínske antisubvenčné vyšetrovanie proti dovozu určitých mliečnych výrobkov z EÚ. Komisia pripomenula, že je to prvýkrát, čo sa EÚ rozhodla napadnúť vyšetrovanie v štádiu jeho začatia.



Opatrenie EÚ bolo podnietené tým, že Čína v krátkom čase iniciovala opatrenia na ochranu obchodu na základe "pochybných obvinení a nedostatočných dôkazov".



Komisia zdôraznila, že plní svoj záväzok brániť záujmy mliekarenského priemyslu EÚ a spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ proti nezákonným právnym konaniam.



Zo stanoviska EK vyplýva, že exekutíva EÚ od začiatku pozorne sledovala prešetrovania čínskej strany v plnej spolupráci s vyvážajúcimi výrobcami z krajín EÚ a orgánmi členských štátov.



"Európska komisia je odhodlaná plne využiť všetky dostupné právne prostriedky na obranu priemyslu EÚ pred zneužívaním nástrojov na ochranu obchodu," uvádza sa v tlačovej správe eurokomisie.



Konzultácie, o ktoré v pondelok EÚ požiadala, predstavujú prvý krok v konaní o urovnaní sporov na pôde WTO. Ak nepovedú k uspokojivému riešeniu, EÚ by mohla požiadať, aby WTO zriadila porotu, ktorá by rozhodla o tomto vyšetrovaní.



Komisia spresnila, že Čína začala svoje vyšetrovanie v oblasti dovozu mlieka a mliečnych výrobkov 21. augusta 2024. Cieľom vyšetrovania je tekuté mlieko a smotana s obsahom tuku vyšším ako 10 % a rôzne druhy syrov z EÚ.



Vyšetrovanie sa zameriava na dotácie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ako aj na niektoré národné a regionálne programy. Komisia je presvedčená, že tieto systémy subvencií sú plne v súlade s medzinárodnými pravidlami a nespôsobujú ujmu čínskemu mliekarenskému priemyslu.



Výkonný podpredseda EK zodpovedný za obchod Valdis Dombrovskis v správe pre médiá potvrdil, že eurokomisia robí všetko pre to, aby ochránila výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov v EÚ a spoločnú poľnohospodársku politiku pred zneužívaním nástrojov na ochranu obchodu.



"Čínske vyšetrovanie týkajúce sa mlieka a mliečnych výrobkov z EÚ je založené na pochybných obvineniach a nedostatočných dôkazoch, preto ho budeme naďalej rázne napádať na všetkých dostupných miestach a zároveň vyzývame Čínu, aby ho okamžite ukončila," uviedol Dombrovskis.