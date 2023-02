Eurokomisia navrhla nové ciele v oblasti emisií CO2

Brusel 14. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla nové ambiciózne ciele v oblasti emisií CO2 od roku 2030 pre nové ťažké úžitkové vozidlá. Uvedené ciele pomôžu znížiť emisie CO2 v odvetví dopravy, lebo na nákladné automobily, mestské a diaľkové autobusy pripadá viac ako 6 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ a viac ako 25 % emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy.



Vďaka prísnejším emisným normám by mohol tento segment odvetvia cestnej dopravy prispieť k prechodu na mobilitu s nulovými emisiami a k cieľom EÚ v oblasti klímy a nulového znečistenia.



Komisia navrhuje postupné zavádzanie prísnejších emisných noriem CO2 oproti roku 2019 pre takmer všetky nové ťažké úžitkové vozidlá s certifikovanými emisiami CO2, a to konkrétne 45-% zníženie emisií od roku 2030, 65-% zníženie emisií od roku 2035 a 90-% zníženie emisií od roku 2040.



S cieľom stimulovať rýchlejšie zavádzanie autobusov s nulovými emisiami v mestách EK navrhuje, aby mali do roku 2030 všetky nové mestské autobusy nulové emisie.



V súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU bude mať tento návrh pozitívny vplyv aj na energetickú transformáciu - vďaka zníženiu dopytu po dovážaných fosílnych palivách a zvýšeniu úspor energie a energetickej účinnosti v odvetví dopravy. Vďaka zníženiu nákladov na pohonné hmoty a celkových nákladov na prevádzku z toho budú mať úžitok aj európski prevádzkovatelia dopravy a jej používatelia.



Návrh EK prispeje aj ku zlepšeniu kvality ovzdušia najmä v mestách i zdravia Európanov.



Ide o kľúčový sektor, pokiaľ ide o podporu európskeho odvetvia čistých technológií a posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti. EÚ má vedúce postavenie na trhu v oblasti výroby nákladných automobilov a autobusov a spoločný právny rámec pomáha túto pozíciu posilniť. Revidované normy poskytnú jasný a dlhodobý signál na nasmerovanie investícií priemyslu EÚ do inovačných technológií s nulovými emisiami a zavádzania infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc.



Emisie sa v odvetví ťažkých úžitkových vozidiel od roku 2014 (s výnimkou roku 2020 z dôvodu koronavírusu) medziročne zvyšujú a to najmä v odvetví nákladnej dopravy. Je to v dôsledku rastúceho dopytu po cestnej doprave, ktorý by sa mal v budúcnosti zvyšovať. V roku 2019 boli emisie z nákladnej dopravy o 44 % vyššie ako emisie z odvetvia leteckej dopravy a o 37 % vyššie ako emisie z námornej dopravy.



Až 99 % ťažkých úžitkových vozidiel vo vozovom parku EÚ v súčasnosti používa spaľovacie motory, ktoré sú poháňané dovážanými fosílnymi palivami ako nafta.



Súčasné emisné normy pre ťažké úžitkové vozidlá pochádzajú z roku 2019, ale už nie sú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy. Neposkytujú jasný a dlhodobý signál pre investorov ani nezodpovedajú novej realite energetického sektora a rýchlemu vývoju v odvetví ťažkých úžitkových vozidiel na globálnej úrovni.



Komisia chce, aby investície smerovali do vozidiel s nulovými emisiami a nabíjacej a čerpacej infraštruktúry. Už navrhla nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá a žiada, aby sa na hlavných diaľniciach v pravidelných rozostupoch nainštalovali nabíjacie body a čerpacie miesta - každých 60 km na nabíjanie elektrických vozidiel a každých 150 km na čerpanie vodíka.