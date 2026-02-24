< sekcia Ekonomika
Eurokomisia navrhla pozastaviť clá na dovoz kľúčových hnojív
Komisia spresnila, že ročné pozastavenie ciel sa bude uplatňovať pre všetky krajiny okrem Ruska a Bieloruska.
Autor TASR
Brusel 24. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že v súlade so svojím záväzkom zo 7. januára navrhla na jeden rok pozastaviť clá na dovoz niekoľkých kľúčových dusíkatých hnojív a vstupov na ich výrobu (amoniak, močovina), pričom koná v súlade s doložkou najvyšších výhod. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že ročné pozastavenie ciel sa bude uplatňovať pre všetky krajiny okrem Ruska a Bieloruska. Ide o opatrenie, ktoré má posilniť agropotravinársky sektor EÚ, znížiť náklady pre poľnohospodárov a priemysel hnojív tým, že ušetrí odhadom 60 miliónov eur na dovozných clách. Uľahčí tiež zníženie závislosti EÚ od Ruska a Bieloruska a podporí diverzifikáciu dodávok, pričom dovoz týchto komodít je nevyhnutný pre agrosektor EÚ. To podľa EK pomôže zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a suverenitu EÚ v čoraz nestabilnejšom a neistejšom svete.
Zrušením ciel podľa doložky najvyšších výhod a otvorením nových príležitostí prostredníctvom obchodných dohôd eurokomisia podporuje konkurencieschopné agropotravinárske a hnojivé sektory EÚ a zároveň hľadá nových a spoľahlivých dodávateľov.
Navrhované opatrenie je prispôsobené potrebám trhu EÚ prostredníctvom zavedenia systému kvót. Dovoz nad rámec stanovených kvót bude podliehať štandardným clám podľa doložky najvyšších výhod.
Táto iniciatíva napĺňa záväzok EK riešiť rastúce náklady, ktorým čelia európski poľnohospodári a je súčasťou práce zameranej na riešenie vysokých nákladov na hnojivá pre poľnohospodárov v EÚ.
V decembri 2025 EK už navrhla opatrenia na úrovni Únie zamerané na hnojivá. Navrhla výnimku zo štandardných pravidiel výpočtu s cieľom znížiť vplyv mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) na hnojivá, čím sa z nich stane jediná komodita, ktorá bude mať z takejto výnimky úžitok.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že ročné pozastavenie ciel sa bude uplatňovať pre všetky krajiny okrem Ruska a Bieloruska. Ide o opatrenie, ktoré má posilniť agropotravinársky sektor EÚ, znížiť náklady pre poľnohospodárov a priemysel hnojív tým, že ušetrí odhadom 60 miliónov eur na dovozných clách. Uľahčí tiež zníženie závislosti EÚ od Ruska a Bieloruska a podporí diverzifikáciu dodávok, pričom dovoz týchto komodít je nevyhnutný pre agrosektor EÚ. To podľa EK pomôže zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a suverenitu EÚ v čoraz nestabilnejšom a neistejšom svete.
Zrušením ciel podľa doložky najvyšších výhod a otvorením nových príležitostí prostredníctvom obchodných dohôd eurokomisia podporuje konkurencieschopné agropotravinárske a hnojivé sektory EÚ a zároveň hľadá nových a spoľahlivých dodávateľov.
Navrhované opatrenie je prispôsobené potrebám trhu EÚ prostredníctvom zavedenia systému kvót. Dovoz nad rámec stanovených kvót bude podliehať štandardným clám podľa doložky najvyšších výhod.
Táto iniciatíva napĺňa záväzok EK riešiť rastúce náklady, ktorým čelia európski poľnohospodári a je súčasťou práce zameranej na riešenie vysokých nákladov na hnojivá pre poľnohospodárov v EÚ.
V decembri 2025 EK už navrhla opatrenia na úrovni Únie zamerané na hnojivá. Navrhla výnimku zo štandardných pravidiel výpočtu s cieľom znížiť vplyv mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) na hnojivá, čím sa z nich stane jediná komodita, ktorá bude mať z takejto výnimky úžitok.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)