< sekcia Ekonomika
Eurokomisia navrhla pozastaviť časti asociačnej dohody s Izraelom
Komisia spresnila, že pozastavuje svoju bilaterálnu podporu Izraela s výnimkou podpory občianskej spoločnosti a pamätníka obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem.
Autor TASR
Brusel 17. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu, v nadväznosti na oznámenie predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej v jej prejave o stave Únie, predložila členským štátom (Rada EÚ) návrh na pozastavenie určitých ustanovení asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom súvisiacich s obchodom a tiež návrhy sankcií voči Hamasu, extrémistickým ministrom a násilným osadníkom. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že pozastavuje svoju bilaterálnu podporu Izraela s výnimkou podpory občianskej spoločnosti a pamätníka obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem. Konkrétne to ovplyvní ročné rozpočtové prostriedky v rokoch 2025 až 2027, prebiehajúce projekty inštitucionálnej spolupráce s Izraelom a projekty financované v rámci nástroja regionálnej spolupráce medzi EÚ a Izraelom.
Podľa stanoviska EK opatrenia prijaté izraelskou vládou v Pásme Gazy predstavujú porušenie základných prvkov týkajúcich sa dodržiavania ľudských práv a demokratických zásad. To oprávňuje EÚ jednostranne pozastaviť platnosť dohody. Konkrétne ide o zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Pásme Gazy po vojenskej intervencii Izraela, blokádu humanitárnej pomoci, zintenzívnenie vojenských operácií a rozhodnutie izraelských orgánov pokročiť v pláne osídľovania v oblasti E1 v Predjordánsku.
„EÚ zostáva najväčším darcom humanitárnej pomoci a neochvejným zástancom riešenia založeného na existencii dvoch štátov. Vzhľadom na tieto záväzky a nedávny vývoj na Západnom brehu Jordánu navrhujeme pozastaviť obchodné koncesie s Izraelom, sankcionovať extrémistických ministrov a násilných osadníkov a pozastaviť dvojstrannú podporu Izraela bez toho, aby to malo vplyv na našu spoluprácu s izraelskou občianskou spoločnosťou alebo pamätník Jad va-šem,“ uviedla Leyenová v správe pre médiá.
V praxi to znamená, že dovoz z Izraela stratí preferenčný prístup na trh EÚ a na tento tovar sa budú uplatňovať clá na úrovni uplatňovanej na akúkoľvek inú tretiu krajinu, s ktorou EÚ nemá uzavretú dohodu o voľnom obchode.
Komisia navrhla Rade EÚ pozastaviť také ustanovenia asociačnej dohody súvisiace s obchodom, ktoré patria do spoločnej obchodnej politiky Únie. Rada EÚ musí v tejto záležitosti prijať rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou a rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom jeho prijatia.
Po prijatí tohto rozhodnutia bude Asociačná rada EÚ – Izrael informovaná o pozastavení konkrétnych ustanovení obchodnej dohody. Ich pozastavenie nadobudne účinnosť 30 dní po oznámení Asociačnej rade.
V prípade sankcií voči hnutiu Hamas, extrémistickým ministrom izraelskej vlády a násilným osadníkom, tento balík pozostáva zo štyroch návrhov právnych aktov s deviatimi návrhmi na zaradenie na sankčný zoznam izraelských ministrov a osadníkov a z posilneného balíka na zaradenie na zoznam desiatich členov politického vedenia Hamasu. Rada EÚ musí toto rozhodnutie schváliť jednomyseľne.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že pozastavuje svoju bilaterálnu podporu Izraela s výnimkou podpory občianskej spoločnosti a pamätníka obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem. Konkrétne to ovplyvní ročné rozpočtové prostriedky v rokoch 2025 až 2027, prebiehajúce projekty inštitucionálnej spolupráce s Izraelom a projekty financované v rámci nástroja regionálnej spolupráce medzi EÚ a Izraelom.
Podľa stanoviska EK opatrenia prijaté izraelskou vládou v Pásme Gazy predstavujú porušenie základných prvkov týkajúcich sa dodržiavania ľudských práv a demokratických zásad. To oprávňuje EÚ jednostranne pozastaviť platnosť dohody. Konkrétne ide o zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Pásme Gazy po vojenskej intervencii Izraela, blokádu humanitárnej pomoci, zintenzívnenie vojenských operácií a rozhodnutie izraelských orgánov pokročiť v pláne osídľovania v oblasti E1 v Predjordánsku.
„EÚ zostáva najväčším darcom humanitárnej pomoci a neochvejným zástancom riešenia založeného na existencii dvoch štátov. Vzhľadom na tieto záväzky a nedávny vývoj na Západnom brehu Jordánu navrhujeme pozastaviť obchodné koncesie s Izraelom, sankcionovať extrémistických ministrov a násilných osadníkov a pozastaviť dvojstrannú podporu Izraela bez toho, aby to malo vplyv na našu spoluprácu s izraelskou občianskou spoločnosťou alebo pamätník Jad va-šem,“ uviedla Leyenová v správe pre médiá.
V praxi to znamená, že dovoz z Izraela stratí preferenčný prístup na trh EÚ a na tento tovar sa budú uplatňovať clá na úrovni uplatňovanej na akúkoľvek inú tretiu krajinu, s ktorou EÚ nemá uzavretú dohodu o voľnom obchode.
Komisia navrhla Rade EÚ pozastaviť také ustanovenia asociačnej dohody súvisiace s obchodom, ktoré patria do spoločnej obchodnej politiky Únie. Rada EÚ musí v tejto záležitosti prijať rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou a rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom jeho prijatia.
Po prijatí tohto rozhodnutia bude Asociačná rada EÚ – Izrael informovaná o pozastavení konkrétnych ustanovení obchodnej dohody. Ich pozastavenie nadobudne účinnosť 30 dní po oznámení Asociačnej rade.
V prípade sankcií voči hnutiu Hamas, extrémistickým ministrom izraelskej vlády a násilným osadníkom, tento balík pozostáva zo štyroch návrhov právnych aktov s deviatimi návrhmi na zaradenie na sankčný zoznam izraelských ministrov a osadníkov a z posilneného balíka na zaradenie na zoznam desiatich členov politického vedenia Hamasu. Rada EÚ musí toto rozhodnutie schváliť jednomyseľne.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)