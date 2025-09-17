Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. september 2025Meniny má Olympia
< sekcia Ekonomika

Eurokomisia navrhla pozastaviť časti asociačnej dohody s Izraelom

.
Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Komisia spresnila, že pozastavuje svoju bilaterálnu podporu Izraela s výnimkou podpory občianskej spoločnosti a pamätníka obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem.

Autor TASR
Brusel 17. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu, v nadväznosti na oznámenie predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej v jej prejave o stave Únie, predložila členským štátom (Rada EÚ) návrh na pozastavenie určitých ustanovení asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom súvisiacich s obchodom a tiež návrhy sankcií voči Hamasu, extrémistickým ministrom a násilným osadníkom. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že pozastavuje svoju bilaterálnu podporu Izraela s výnimkou podpory občianskej spoločnosti a pamätníka obetí a hrdinov holokaustu Jad va-šem. Konkrétne to ovplyvní ročné rozpočtové prostriedky v rokoch 2025 až 2027, prebiehajúce projekty inštitucionálnej spolupráce s Izraelom a projekty financované v rámci nástroja regionálnej spolupráce medzi EÚ a Izraelom.

Podľa stanoviska EK opatrenia prijaté izraelskou vládou v Pásme Gazy predstavujú porušenie základných prvkov týkajúcich sa dodržiavania ľudských práv a demokratických zásad. To oprávňuje EÚ jednostranne pozastaviť platnosť dohody. Konkrétne ide o zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Pásme Gazy po vojenskej intervencii Izraela, blokádu humanitárnej pomoci, zintenzívnenie vojenských operácií a rozhodnutie izraelských orgánov pokročiť v pláne osídľovania v oblasti E1 v Predjordánsku.

„EÚ zostáva najväčším darcom humanitárnej pomoci a neochvejným zástancom riešenia založeného na existencii dvoch štátov. Vzhľadom na tieto záväzky a nedávny vývoj na Západnom brehu Jordánu navrhujeme pozastaviť obchodné koncesie s Izraelom, sankcionovať extrémistických ministrov a násilných osadníkov a pozastaviť dvojstrannú podporu Izraela bez toho, aby to malo vplyv na našu spoluprácu s izraelskou občianskou spoločnosťou alebo pamätník Jad va-šem,“ uviedla Leyenová v správe pre médiá.

V praxi to znamená, že dovoz z Izraela stratí preferenčný prístup na trh EÚ a na tento tovar sa budú uplatňovať clá na úrovni uplatňovanej na akúkoľvek inú tretiu krajinu, s ktorou EÚ nemá uzavretú dohodu o voľnom obchode.

Komisia navrhla Rade EÚ pozastaviť také ustanovenia asociačnej dohody súvisiace s obchodom, ktoré patria do spoločnej obchodnej politiky Únie. Rada EÚ musí v tejto záležitosti prijať rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou a rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom jeho prijatia.

Po prijatí tohto rozhodnutia bude Asociačná rada EÚ – Izrael informovaná o pozastavení konkrétnych ustanovení obchodnej dohody. Ich pozastavenie nadobudne účinnosť 30 dní po oznámení Asociačnej rade.

V prípade sankcií voči hnutiu Hamas, extrémistickým ministrom izraelskej vlády a násilným osadníkom, tento balík pozostáva zo štyroch návrhov právnych aktov s deviatimi návrhmi na zaradenie na sankčný zoznam izraelských ministrov a osadníkov a z posilneného balíka na zaradenie na zoznam desiatich členov politického vedenia Hamasu. Rada EÚ musí toto rozhodnutie schváliť jednomyseľne.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
.

Neprehliadnite

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to