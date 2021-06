Eurokomisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2020 vo výške 167,8 miliárd eur

Brusel 8. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla rozpočet EÚ na rok 2022 vo výške 167,8 miliardy eur. K uvedenej sume by malo pribudnúť odhadovaných 143,5 miliardy eur vo forme grantov v rámci ozdravného plánu cez program EÚ budúcej generácie (NGEU), uviedol eurokomisár zodpovedný za rozpočet Johannes Hahn.



Rozpočet na rok 2022 predstavuje 167,8 miliardy eur v záväzkoch a 169,4 miliardy eur v platbách. Komisia spresnila, že "palebná sila" rozpočtu a grantov cez plán obnovy zmobilizuje investície na oživenie hospodárstva, zabezpečenie udržateľnosti a tvorbu pracovných miest.



"Predkladáme bezprecedentnú úroveň finančnej podpory na zotavenie Európy po zdravotnej kríze. Pomôžeme ľuďom, spoločnostiam a regiónom, ktoré boli pandémiou najviac postihnuté. Budeme investovať do odolnosti Európy a jej modernizácie. Prioritou je dostať Európu späť do starých koľají, urýchliť jej oživenie a pripraviť ju na budúcnosť," vysvetlil Hahn.



Komisia navrhuje prideliť v podobe záväzkov nasledovné sumy: granty vo výške 118,4 miliardy eur cez NGEU na zmiernenie hospodárskych a sociálnych dopadov koronakrízy a na zabezpečenie udržateľnosti, odolnosti a lepšej pripravenosti ekonomík EÚ na budúce výzvy.



Suma 53 miliárd eur je určená na spoločnú poľnohospodársku politiku a 972 miliónov eur na Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond a na posilnenie odolnosti agropotravinárskeho a rybárskeho sektora. Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka by mal získať 5,7 miliardy eur z NGEU.



EK navrhla vyčleniť 36,5 miliardy eur na regionálny rozvoj a súdržnosť, posilnených o 10,8 miliardy cez NGEU v rámci programu REACT-EU.



Komisia navrhuje 14,8 miliardy eur na podporu partnerov a záujmov EÚ vo svete, z toho 12,5 miliardy eur v rámci nástroja susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce a 1,6 miliardy eur na humanitárnu pomoc.



Na výskum a inovácie EK vyčlenila 13,1 miliardy eur, z toho 12,2 miliardy na výskumný program Horizon Europe. Z NGEU by mohla pre túto "obálku" získať ďalších 1,8 miliardy eur.



EK chce na budúci rok vyčleniť 5,5 miliardy eur na európske strategické investície, z toho 1,2 miliardy na program InvestEU pre kľúčové priority (výskum a inovácie, zelená a digitálna transformácia, zdravotníctvo a strategické technológie), 2,8 miliardy na Nástroj na prepojenie Európy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry a 1,2 miliardy eur na program Digitálna Európa. Program InvestEU by mohol získať ďalších 1,8 miliardy eur cez NGEU.



Suma 4,7 miliardy eur je určená pre ľudí, sociálnu súdržnosť a hodnoty, z toho 3,4 miliardy na program Erazmus+, 401 miliónov na podporu umelcov a tvorcov v Európe a 250 miliónov eur na podporu spravodlivosti, práv a hodnôt.



V roku 2022 navrhuje EK dať 2,1 miliardy eur na výdavky určené na vesmír, najmä na Európsky vesmírny program. Suma 1,9 miliardy eur je určená na činnosti v oblasti životného prostredia a klímy, z toho 708 miliónov na program LIFE na podporu zmierňovania a prispôsobovania sa zmenám klímy a 1,2 miliardy eur na Fond pre spravodlivý prechod (JTF). JTF by mohol získať ďalších 4,3 miliardy eur z NGEU.



Komisia vyčlenila 1,9 miliardy eur na ochranu hraníc EÚ, z toho 780 miliónov pre Fond integrovanej správy hraníc a 758 miliónov eur pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



Ďalších 1,9 miliardy eur EK určila ako podporu pre kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci.



Na výdavky spojené s migráciou EK na budúci rok navrhuje sumu 1,3 miliardy eur, z toho 1,1 miliardy na podporu migrantov a žiadateľov o azyl.



Suma 1,2 miliardy eur je určená na riešenie výziev v oblasti obrany a spoločných bezpečnostných problémov, z toho 950 miliónov na podporu rozvoja schopností a výskumu v rámci Európskeho obranného fondu, ako aj 232 miliónov eur na podporu vojenskej mobility.



Návrh EK sa týka aj 905 miliónov eur na zabezpečenie fungovania jednotného trhu EÚ, z toho 584 miliónov na program pre jednotný trh, a takmer 200 miliónov eur na prácu v oblasti boja proti podvodom, daniam a clám.



Dokopy 789 miliónov eur je vyčlenených pre zdravotnícky program EU4Health a 95 miliónov eur na mechanizmus civilnej ochrany EÚ (rescEU). RescEU by mohol získať ďalších 680 miliónov eur cez NGEU.



V neposlednom rade eurokomisia navrhuje 600 miliónov eur na bezpečnosť, z toho 227 miliónov eur na Fond vnútornej bezpečnosti, ktorý bude slúžiť na boj proti terorizmu, radikalizácii, organizovanému zločinu a počítačovej kriminalite.



Rozpočtový návrh EK ešte musia odobriť členské krajiny EÚ a Európsky parlament.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)