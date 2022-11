Eurokomisia navrhla spriehľadniť prenájmy krátkodobého ubytovania v EÚ

Brusel 7. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok prijala návrh nariadenia s cieľom zvýšiť transparentnosť v oblasti prenájmu krátkodobého ubytovania a pomôcť verejným orgánom zabezpečiť vyvážený rozvoj tohto podnikania ako súčasť odvetvia udržateľného cestovného ruchu.



Komisia upozornila, že zatiaľ čo rezervácie krátkodobého ubytovania ponúkajú hostiteľom a turistom výhody, môžu vyvolať obavy v niektorých miestnych komunitách, ktoré zápasia napríklad s nedostatkom cenovo dostupného bývania. Nové pravidlá zlepšia zber a zdieľanie údajov o hostiteľoch a online platformách.



Nové pravidlá pomôžu zlepšiť transparentnosť identifikácie a činnosti hostiteľov krátkodobého ubytovania a pravidiel, ktoré musia dodržiavať, a uľahčia registráciu hostiteľov. Celkovo to prispeje k udržateľnejšiemu systému cestovného ruchu a podporí jeho prechod na digitálnu ekonomiku.



Navrhovaný právny rámec chce harmonizovať registračné požiadavky pre hostiteľov a ich nehnuteľnosti na krátkodobý prenájom, keď ich zavedú vnútroštátne orgány: registračné schémy budú musieť byť online a užívateľsky ústretové s údajmi o hostiteľoch a ich vlastnostiach (kto, čo, kde). Po dokončení registrácie by hostitelia mali dostať jedinečné registračné číslo.



Online platformy budú musieť hostiteľom uľahčiť zobrazovanie registračných čísel na svojich platformách a náhodne kontrolovať, či hostitelia zobrazujú správne čísla.



Online platformy budú musieť raz za mesiac automatizovaným spôsobom zdieľať údaje o počte prenajatých nocí a hosťoch s verejnými orgánmi.



Údaje vytvorené podľa tohto návrhu v súhrnnej forme prispejú k štatistike cestovného ruchu, ktorú vytvára Eurostat, štatistický úrad EÚ, a budú sa využívať v pripravovanom európskom dátovom priestore pre cestovný ruch.



Členské štáty by podľa návrhu EK mali monitorovať vykonávanie tohto rámca transparentnosti a zaviesť sankcie za nedodržiavanie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.



Návrh EK teraz prediskutuje Európsky parlament a členské štáty (Rada EÚ). Po jeho prijatí a nadobudnutí účinnosti budú mať členské štáty dvojročné obdobie na vytvorenie potrebných mechanizmov na výmenu údajov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)