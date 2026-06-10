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Eurokomisia navrhla stratégie pre rozvoj ostrovov a pobrežných komunít
Komisia uznala vzájomne prepojené tlaky oboch typov regiónov a vypracovala dve vzájomne sa dopĺňajúce stratégie.
Autor TASR
Brusel 10. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala dve stratégie - jednu pre ostrovy Európskej únie (EÚ) a jednu pre pobrežné komunity EÚ, v ktorých stanovuje koordinovaný európsky prístup na podporu oboch typov území a uvoľnenie ich dlhodobého ekonomického potenciálu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Obe iniciatívy zavádzajú cielený prístup zameraný na osobitné potreby a jedinečné výzvy 17 miliónov ľudí žijúcich na vyše 4000 ostrovoch v 16 členských štátoch EÚ a pre 95 miliónov ľudí žijúcich pozdĺž 70.000 km pobrežia EÚ a v pobrežných oblastiach v 22 členských štátoch EÚ.
Navrhnutý ucelený prístup sa integrovaným spôsobom zaoberá hospodárstvom, prepojenosťou, energetikou, životným prostredím, demografiou a bezpečnosťou a jeho cieľom je transformovať výzvy, ktorým tieto územia čelia, na príležitosti.
Väčšina ostrovov EÚ čelí výzvam, ktoré majú vplyv na ich hospodársku udržateľnosť a kvalitu života, ako je geografická izolácia, obmedzená prepojenosť, náklady na dopravu a čas cestovania, malé a roztrieštené trhy, závislosť od cestovného ruchu a fosílnych palív, zraniteľnosť voči zmene klímy, demografický pokles, nedostatok vody či obmedzený prístup k základným službám.
Európske pobrežné spoločenstvá sú dôležitým prínosom, spája sa v nich environmentálne, kultúrne a námorné dedičstvo s potenciálom stimulovať udržateľné modré hospodárstvo. Pobrežné spoločenstvá sú v prvej línii, pokiaľ ide o zmenu klímy, stratu morskej a pobrežnej biodiverzity a znečistenie morí, čo má vplyv na ich dlhodobú odolnosť a hospodársky rast. Zároveň čelia tlakom ako je nevyvážený cestovný ruch, nedostatok cenovo dostupného bývania, sezónnosť hospodárskej činnosti a obmedzené pracovné príležitosti, čo vedie k vysťahovalectvu mladých ľudí a hospodárskej nestabilite.
Komisia uznala vzájomne prepojené tlaky oboch typov regiónov a vypracovala dve vzájomne sa dopĺňajúce stratégie.
Cieľom stratégie pre ostrovy je integrovať ich potreby a zohľadniť výzvy, ktorým čelia, do širších politík EÚ prispôsobených ich osobitným potrebám. Štruktúra je založená na štyroch pilieroch: hospodársky rozvoj, prepojenosť, konkurencieschopnosť a inovácie, energetická bezpečnosť, ochrana životného prostredia a odolnosť proti zmene klímy, komunity a demografia a nakoniec bezpečnosť a pripravenosť na krízy.
Stratégia pre prosperujúce pobrežné komunity sa zameriava na tri priority: stimulovať prosperitu podporovaním dynamického, konkurencieschopného a diverzifikovaného modrého hospodárstva, posilnenie odolnosti zvýšením adaptability na zmenu klímy a širších environmentálnych, hospodárskych a sociálnych výziev a tiež zlepšenie obývateľnosti podporou živých, inkluzívnych a atraktívnych miest, kde môžu ľudia všetkých vekových kategórií prosperovať a chrániť námornú kultúru, dedičstvo a miestnu identitu.
Komisia ako hlavné opatrenia vníma posilnenie postavenia pobrežných komunít v námornom plánovaní prostredníctvom pripravovaného zákona o oceánoch, podporou udržateľného využívania prírodného bohatstva oceánov, adaptácie na zmenu klímy a uvoľnenia príležitostí na udržateľný rast.
Ďalším krokom je podpora klastrov a dodávateľských reťazcov modrého biohospodárstva v pobrežných oblastiach, vypracovanie systému certifikácie modrých uhlíkových kreditov, ktorý vytvorí príležitosti pre služby a príjmy v rámci modrého hospodárstva. Nápomocné bude aj zvýšené posudzovanie rizík, mapovanie investícií a podpora budovania kapacít na adaptáciu na zmenu klímy v pobrežných oblastiach.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Obe iniciatívy zavádzajú cielený prístup zameraný na osobitné potreby a jedinečné výzvy 17 miliónov ľudí žijúcich na vyše 4000 ostrovoch v 16 členských štátoch EÚ a pre 95 miliónov ľudí žijúcich pozdĺž 70.000 km pobrežia EÚ a v pobrežných oblastiach v 22 členských štátoch EÚ.
Navrhnutý ucelený prístup sa integrovaným spôsobom zaoberá hospodárstvom, prepojenosťou, energetikou, životným prostredím, demografiou a bezpečnosťou a jeho cieľom je transformovať výzvy, ktorým tieto územia čelia, na príležitosti.
Väčšina ostrovov EÚ čelí výzvam, ktoré majú vplyv na ich hospodársku udržateľnosť a kvalitu života, ako je geografická izolácia, obmedzená prepojenosť, náklady na dopravu a čas cestovania, malé a roztrieštené trhy, závislosť od cestovného ruchu a fosílnych palív, zraniteľnosť voči zmene klímy, demografický pokles, nedostatok vody či obmedzený prístup k základným službám.
Európske pobrežné spoločenstvá sú dôležitým prínosom, spája sa v nich environmentálne, kultúrne a námorné dedičstvo s potenciálom stimulovať udržateľné modré hospodárstvo. Pobrežné spoločenstvá sú v prvej línii, pokiaľ ide o zmenu klímy, stratu morskej a pobrežnej biodiverzity a znečistenie morí, čo má vplyv na ich dlhodobú odolnosť a hospodársky rast. Zároveň čelia tlakom ako je nevyvážený cestovný ruch, nedostatok cenovo dostupného bývania, sezónnosť hospodárskej činnosti a obmedzené pracovné príležitosti, čo vedie k vysťahovalectvu mladých ľudí a hospodárskej nestabilite.
Komisia uznala vzájomne prepojené tlaky oboch typov regiónov a vypracovala dve vzájomne sa dopĺňajúce stratégie.
Cieľom stratégie pre ostrovy je integrovať ich potreby a zohľadniť výzvy, ktorým čelia, do širších politík EÚ prispôsobených ich osobitným potrebám. Štruktúra je založená na štyroch pilieroch: hospodársky rozvoj, prepojenosť, konkurencieschopnosť a inovácie, energetická bezpečnosť, ochrana životného prostredia a odolnosť proti zmene klímy, komunity a demografia a nakoniec bezpečnosť a pripravenosť na krízy.
Stratégia pre prosperujúce pobrežné komunity sa zameriava na tri priority: stimulovať prosperitu podporovaním dynamického, konkurencieschopného a diverzifikovaného modrého hospodárstva, posilnenie odolnosti zvýšením adaptability na zmenu klímy a širších environmentálnych, hospodárskych a sociálnych výziev a tiež zlepšenie obývateľnosti podporou živých, inkluzívnych a atraktívnych miest, kde môžu ľudia všetkých vekových kategórií prosperovať a chrániť námornú kultúru, dedičstvo a miestnu identitu.
Komisia ako hlavné opatrenia vníma posilnenie postavenia pobrežných komunít v námornom plánovaní prostredníctvom pripravovaného zákona o oceánoch, podporou udržateľného využívania prírodného bohatstva oceánov, adaptácie na zmenu klímy a uvoľnenia príležitostí na udržateľný rast.
Ďalším krokom je podpora klastrov a dodávateľských reťazcov modrého biohospodárstva v pobrežných oblastiach, vypracovanie systému certifikácie modrých uhlíkových kreditov, ktorý vytvorí príležitosti pre služby a príjmy v rámci modrého hospodárstva. Nápomocné bude aj zvýšené posudzovanie rizík, mapovanie investícií a podpora budovania kapacít na adaptáciu na zmenu klímy v pobrežných oblastiach.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)