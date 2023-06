Eurokomisia navrhla účinnejšie zdanenie zrážkovou daňou v EÚ

Brusel 19. júna (TASR) - Európska komisia (EK) navrhla v pondelok nové pravidlá, ktoré majú v EÚ zvýšiť účinnosť a bezpečnosť postupov zrážkovej dane pre investorov, finančných sprostredkovateľov (banky) a daňové správy členských štátov.



Iniciatíva, ktorá je kľúčovým prvkom oznámenia o zdaňovaní podnikov pre 21. storočie a akčného plánu EK zameraného na úniu kapitálových trhov z roku 2020, presadzuje spravodlivejšie zdanenie, boj proti daňovým podvodom a podporu cezhraničných investícií v celej EÚ.



Pojem "zrážková daň" sa používa v situáciách, keď je investor, ktorý je rezidentom jedného členského štátu EÚ, povinný odviesť daň z úrokov alebo dividend získaných v inom členskom štáte. To často býva prípad cezhraničných investorov.



Mnoho členských štátov EÚ na uľahčenie takýchto situácií podpísalo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré bránia dvojitému zdaneniu tej istej osoby alebo spoločnosti a umožňujú cezhraničnému investorovi podať žiadosť o vrátenie preplatku dane zaplatenej v inom členskom štáte.



Postupy vrátenia peňazí sú však často zdĺhavé, nákladné a vedú k frustrácii investorov, ktorí o cezhraničné investície smerom do EÚ alebo v jej rámci strácajú záujem.



V súčasnosti sa postupy zrážkovej dane uplatňujú v jednotlivých členských štátoch veľmi odlišne. Investori sa musia zorientovať vo viac ako 450 rôznych formulároch, z ktorých väčšina je k dispozícii iba v miestnom jazyku, a škandály spojené s transakciami cum/ex a cum/cum ukázali, že postupy vrátenia dane sa dajú zneužiť. Daňové straty z rokov 2000 - 2020 vyplývajúce z takýchto praktík sa odhadujú na 150 miliárd eur.



Opatrenia, ktoré navrhuje EK, uľahčia život investorom, finančným sprostredkovateľom a vnútroštátnym daňovým orgánom. Zavedú spoločné európske digitálne potvrdenie o daňovej rezidencii, ktoré postupy pre oslobodenie od zrážkovej dane urýchli a zefektívni. Digitálne potvrdenie o daňovej rezidencii by sa malo vydávať do jedného pracovného dňa po podaní žiadosti. Okrem toho súčasný štandardný postup vrátenia dane doplnia dva zrýchlené postupy - "úľava pri zdroji" a systém "zrýchlené vrátenie", vďaka ktorým bude postup daňovej úľavy v celej EÚ rýchlejší a harmonizovanejší. Členské štáty si budú môcť zvoliť, ktorý z nich použijú - vrátane kombinácie oboch možností.



Odhaduje sa, že tieto štandardizované postupy ušetria investorom približne 5,17 miliardy eur ročne.



Štandardizovaná oznamovacia povinnosť poskytne vnútroštátnym daňovým správam potrebné nástroje na kontrolu spôsobilosti na zníženú sadzbu a na odhaľovanie možného zneužitia.



Daňoví poplatníci, ktorí v EÚ investujú prostredníctvom certifikovaných finančných sprostredkovateľov, budú mať prospech zo zrýchlených postupov zrážkovej dane a vyhnú sa dvojitému zdaneniu výplat dividend. Čím viac finančných sprostredkovateľov sa zaregistruje, tým ľahšie bude pre daňové orgány spracovávať žiadosti o vrátenie, a to bez ohľadu na použitý postup.



Po odobrení pravidiel členskými štátmi by tieto mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)