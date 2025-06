Eurokomisia navrhla postupné ukončenie dovozu ruského plynu do EÚ

Brusel 17. júna (TASR) - Legislatívny návrh, ktorý v utorok v Štrasburgu na pôde Európskeho parlamentu predložila Európska komisia (EK), znamená, že krajiny EÚ do konca roka 2027 zastavia dovoz ruského plynu a ropy, pričom bude zachovaná bezpečnosť dodávok energií a nedôjde k výkyvom cien. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že to ukončí závislosť EÚ od ruských fosílnych palív, odstráni trhové a hospodárske bezpečnostné riziká a posilní energetickú nezávislosť a konkurencieschopnosť Únie.



Šéfka EK Ursula von der Leyenová pre médiá vyhlásila, že Rusko sa opakovane pokúšalo vydierať EÚ využitím energetických dodávok ako zbraní. „Urobili sme konkrétne kroky, aby sme zavreli kohútik a definitívne ukončili éru ruských fosílnych palív v Európe,“ odkázala.



Utorňajší legislatívny návrh nadväzuje na plány v rámci iniciatívy REPowerEU, predložené v máji, ktoré pre celú EÚ stanovujú postupné a koordinované ukončenie dovozu ruského plynu, pričom Únia bude pokračovať v prechode na čistú ekonomiku a dekarbonizáciu.



Komisia tvrdí, že v súčasnosti dovážané objemy ruského plynu možno postupne vyradiť bez výrazného ekonomického dosahu alebo rizika pre bezpečnosť dodávok, lebo je dostatok alternatívnych dodávateľov na globálnom trhu s plynom, tento trh v Únii je dobre prepojený a existuje dostatočná dovozná infraštruktúra. Komisia do návrhu zabudovala záruky, ktoré majú reagovať na pohyb na trhoch s plynom a ktoré spoločnosti dovážajúce plyn ochraňujú po právnej stránke.



Nariadenie hovorí o postupnom vyraďovaní plynu cez plynovody a skvapalneného plynu (LNG) pôvodom z Ruskej federácie alebo priamo či nepriamo vyvážaného Ruskom. Predstavuje tiež opatrenia na uľahčenie úplného zastavenia dovozu ruskej ropy do konca roka 2027.



Členské štáty budú musieť predložiť plány diverzifikácie dodávok s presnými opatreniami a míľnikmi na postupné zrušenie dovozu ruského plynu a ropy.



Dovoz ruského plynu na základe nových zmlúv bude od 1. januára 2026 zakázaný. Dovoz na základe uzavretých krátkodobých zmlúv bude zastavený do 17. júna 2026. Výnimkou bude plyn prúdiaci cez potrubie do vnútrozemských krajín EÚ, viazaných dlhodobými zmluvami - tieto dodávky budú povolené do konca roka 2027. Dovoz na základe dlhodobých zmlúv bude zastavený do konca roka 2027.



Zakázané budú aj dlhodobé zmluvy na služby terminálov LNG pre zákazníkov z Ruska alebo kontrolovaných ruskými podnikmi. To zabezpečí, že kapacita LNG terminálov bude presmerovaná na alternatívnych dodávateľov, čo zvýši odolnosť trhov s energiou.



Komisia zdôraznila, že bude podporovať členské štáty počas celého tohto procesu. Spolu s Agentúrou EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) bude pozorne monitorovať pokrok a dosah postupného ukončovania dovozu ruského plynu a ropy. V prípade, že bude ohrozená bezpečnosť dodávok jedného alebo viacerých členských štátov, EK prijme núdzové opatrenia.



Spoločnosti, ktoré majú zmluvy na dodávku ruského plynu, budú musieť o tom informovať EK a dovozcovia ruského plynu budú musieť poskytnúť colným orgánom všetky potrebné informácie o trase dovážaného plynu od jeho skutočného pôvodu až po miesto dovozu do Únie.



Návrh EK ešte musí odobriť Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty), na čo postačí kvalifikovaná väčšina.