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Eurokomisia navrhla zjednodušiť daňové pravidlá pre podniky v EÚ
Komisia odstraňuje zbytočné obmedzenia skutočného financovania tretími stranami a trhovým financovaním, čo podnikom uľahčí investovanie na vnútornom trhu.
Autor TASR
Brusel 24. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala balík opatrení určený na zjednodušenie daňových pravidiel EÚ a zníženie záťaže pre podniky v oblasti dodržiavania predpisov. Cieľom je urobiť z Európy atraktívnejšie miesto pre investície, inovácie a podnikanie, informuje spravodajca TASR.
Opatrenia pozostávajú z dvoch návrhov, takzvaného „omnibusu“ pre zdaňovanie a prepracovaného znenia smernice o administratívnej spolupráci (DAC). Zmodernizujú rámec priamych daní EÚ a posilnia konkurencieschopnosť jednotného trhu, pričom zachovajú silnú úroveň ochrany pred daňovými podvodmi, únikmi a vyhýbaním sa daňovým povinnostiam. Podľa EK tieto opatrenia ušetria podnikom v EÚ ročne približne osem miliárd eur, z čoho 3,3 miliardy eur predstavujú administratívne náklady.
Pri priamych daniach vývoj posledných rokov riešil výzvy vyplývajúce z globalizácie, digitalizácie, nárastu agresívnych praktík daňového plánovania a potreby posilniť vnútorný trh. Kumulatívny účinok následných legislatívnych iniciatív však zvýšil zložitosť a náklady na dodržiavanie predpisov pre podniky pôsobiace cezhranične.
Návrh EK rieši tieto problémy. Zabezpečuje, aby právny rámec EÚ pre priame dane zostal súdržný, primeraný a účinný. Cieľom je zjednodušiť legislatívu v oblasti priamych daní, znížiť zaťaženie súladu s predpismi, zvýšiť právnu istotu a uľahčiť cezhraničnú činnosť na vnútornom trhu.
V praxi to znamená oslobodenie od zrážkovej dane zo všetkých cezhraničných platieb dividend, úrokov a licenčných poplatkov medzi spoločnosťami v Únii. Uľahčí to financovanie, podporí investície a zvýši konkurencieschopnosť. Toto opatrenie by malo daňovníkom EÚ priniesť úspory a výhody vo výške približne 5,3 miliardy eur ročne.
Komisia odstraňuje zbytočné obmedzenia skutočného financovania tretími stranami a trhovým financovaním, čo podnikom uľahčí investovanie na vnútornom trhu. Zjednodušuje sa pravidlo obmedzenia úrokov v smernici o boji proti daňovým únikom (ATAD). Tieto zmeny znížia náklady na dodržiavanie predpisov a administratívy vo výške viac ako 500 miliónov eur ročne.
Rovnako sa odstraňujú prekrývajúce sa ustanovenia medzi pravidlami pre kontrolované zahraničné spoločnosti a globálnou minimálnou daňou (druhý pilier), čo zníži zbytočnú zložitosť a prekrývanie. Toto opatrenie by malo podnikom ročne ušetriť približne 160 miliónov eur na nákladoch na dodržiavanie predpisov.
Prepracované znenie smernice DAC odstraňuje povinnosti podávania správ pre skupiny nadnárodných podnikov, na ktoré sa vzťahuje minimálna 15-percentná sadzba dane podľa pravidiel druhého piliera, čím sa ušetria náklady na dodržiavanie predpisov vo výške 300 miliónov eur. Taktiež sa rušia požiadavky na podávanie správ pre všetky ostatné podniky v EÚ v prípade určitých cezhraničných daňových dohôd, ktoré poskytujú daňovým správam obmedzenú pridanú hodnotu, čím sa znižuje objem podávania správ o 35 % a ročne sa ušetrí 40 miliónov eur.
Zmena smernice zvyšuje prahovú hodnotu pre podávanie správ pre online predaj tovaru a ruší povinnosť podávania správ pre viac ako 10 miliónov súkromných predajcov (najmä predajcov použitého tovaru). Toto prinesie úspory nákladov na dodržiavanie predpisov vo výške 678 miliónov eur pre digitálne platformy.
Balík predpisov bude predložený Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade EÚ na prijatie.
Opatrenia pozostávajú z dvoch návrhov, takzvaného „omnibusu“ pre zdaňovanie a prepracovaného znenia smernice o administratívnej spolupráci (DAC). Zmodernizujú rámec priamych daní EÚ a posilnia konkurencieschopnosť jednotného trhu, pričom zachovajú silnú úroveň ochrany pred daňovými podvodmi, únikmi a vyhýbaním sa daňovým povinnostiam. Podľa EK tieto opatrenia ušetria podnikom v EÚ ročne približne osem miliárd eur, z čoho 3,3 miliardy eur predstavujú administratívne náklady.
Pri priamych daniach vývoj posledných rokov riešil výzvy vyplývajúce z globalizácie, digitalizácie, nárastu agresívnych praktík daňového plánovania a potreby posilniť vnútorný trh. Kumulatívny účinok následných legislatívnych iniciatív však zvýšil zložitosť a náklady na dodržiavanie predpisov pre podniky pôsobiace cezhranične.
Návrh EK rieši tieto problémy. Zabezpečuje, aby právny rámec EÚ pre priame dane zostal súdržný, primeraný a účinný. Cieľom je zjednodušiť legislatívu v oblasti priamych daní, znížiť zaťaženie súladu s predpismi, zvýšiť právnu istotu a uľahčiť cezhraničnú činnosť na vnútornom trhu.
V praxi to znamená oslobodenie od zrážkovej dane zo všetkých cezhraničných platieb dividend, úrokov a licenčných poplatkov medzi spoločnosťami v Únii. Uľahčí to financovanie, podporí investície a zvýši konkurencieschopnosť. Toto opatrenie by malo daňovníkom EÚ priniesť úspory a výhody vo výške približne 5,3 miliardy eur ročne.
Komisia odstraňuje zbytočné obmedzenia skutočného financovania tretími stranami a trhovým financovaním, čo podnikom uľahčí investovanie na vnútornom trhu. Zjednodušuje sa pravidlo obmedzenia úrokov v smernici o boji proti daňovým únikom (ATAD). Tieto zmeny znížia náklady na dodržiavanie predpisov a administratívy vo výške viac ako 500 miliónov eur ročne.
Rovnako sa odstraňujú prekrývajúce sa ustanovenia medzi pravidlami pre kontrolované zahraničné spoločnosti a globálnou minimálnou daňou (druhý pilier), čo zníži zbytočnú zložitosť a prekrývanie. Toto opatrenie by malo podnikom ročne ušetriť približne 160 miliónov eur na nákladoch na dodržiavanie predpisov.
Prepracované znenie smernice DAC odstraňuje povinnosti podávania správ pre skupiny nadnárodných podnikov, na ktoré sa vzťahuje minimálna 15-percentná sadzba dane podľa pravidiel druhého piliera, čím sa ušetria náklady na dodržiavanie predpisov vo výške 300 miliónov eur. Taktiež sa rušia požiadavky na podávanie správ pre všetky ostatné podniky v EÚ v prípade určitých cezhraničných daňových dohôd, ktoré poskytujú daňovým správam obmedzenú pridanú hodnotu, čím sa znižuje objem podávania správ o 35 % a ročne sa ušetrí 40 miliónov eur.
Zmena smernice zvyšuje prahovú hodnotu pre podávanie správ pre online predaj tovaru a ruší povinnosť podávania správ pre viac ako 10 miliónov súkromných predajcov (najmä predajcov použitého tovaru). Toto prinesie úspory nákladov na dodržiavanie predpisov vo výške 678 miliónov eur pre digitálne platformy.
Balík predpisov bude predložený Európskemu parlamentu na konzultáciu a Rade EÚ na prijatie.