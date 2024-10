Eurokomisia navrhuje predĺžiť vykonávanie nariadenia EÚ o odlesňovaní

Brusel 2. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu zverejnila ďalšie usmernenia a silnejší rámec medzinárodnej spolupráce na podporu globálnych hráčov, členských štátov EÚ a tretích krajín pri ich prípravách na vykonávanie nariadenia EÚ o odlesňovaní.



Komisia navrhla poskytnúť dotknutým stranám dodatočný čas na prípravu. Po schválení nariadenia Európskym parlamentom a Radou EÚ by sa nové právo stalo uplatniteľným od 30. decembra 2025 pre veľké spoločnosti a od 30. júna 2026 pre mikropodniky a malé podniky.



Usmernenie EK poskytne spoločnostiam a orgánom presadzovania práva dodatočnú zrozumiteľnosť s cieľom uľahčiť uplatňovanie pravidiel, a to nad rámec nepretržitej podpory, ktorú eurokomisia poskytuje zainteresovaným stranám od prijatia zákona. Komisia uznala, že tri mesiace pred plánovaným dátumom vykonávania (30. 12. 2024) viacerí globálni partneri vyjadrili obavy týkajúce sa ich pripravenosti. Naposledy takéto obavy zazneli minulý týždeň počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Okrem toho aj v Európe je stav príprav medzi zainteresovanými stranami nerovnomerný.



Komisia sa domnieva, že 12-mesačný dodatočný čas na postupné zavádzanie systému je vyváženým riešením. Týmto krokom chce poskytnúť istotu, pokiaľ ide o ďalší postup, a zabezpečiť úspech nariadenia, ktoré je mimoriadne dôležité z hľadiska príspevku EÚ ku globálnemu problému odlesňovania.



Medzi kľúčové oblasti, na ktoré sa dodatočné usmernenia vzťahujú, patria podrobnosti o funkciách informačného systému, aktualizácie sankcií a objasnenia kritických vymedzení pojmov, ako je "degradácia lesov", "prevádzkovateľ" v rozsahu pôsobnosti zákona a "uvádzanie na trh".



Usmernenia EK sú rozdelené do 11 kapitol, ktoré sa týkajú rôznych otázok, ako sú požiadavky zákonnosti, časový rámec uplatňovania, poľnohospodárske použitie a objasnenia vymedzenia výrobku.



Komisia zverejnila tiež zásady metodiky, ktorú bude uplatňovať pri referenčnom porovnávaní nariadenia o odlesňovaní a ktorá slúži na klasifikáciu krajín ako krajín s nízkym, štandardným alebo vysokým rizikom.



Európska služba pre vonkajšiu činnosť a EK predstavili strategický rámec pre angažovanosť v oblasti medzinárodnej spolupráce v súvislosti s nariadením EÚ o odlesňovaní. Identifikuje sa v ňom päť prioritných oblastí činnosti s dôrazom na podporu malých farmárov, osem kľúčových zásad (napríklad prístup zameraný na ľudské práva) a niekoľko vykonávacích nástrojov vrátane dialógu a financovania.



Cieľom tohto komplexného rámca je podporiť spravodlivý a inkluzívny prechod na poľnohospodárske dodávateľské reťazce, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu. Úspech však bude závisieť aj od záväzku partnerov EÚ splniť globálne ciele na zastavenie odlesňovania.



Komisia v tejto súvislosti vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby do konca roka prijali návrh na predĺženie vykonávacieho obdobia nariadenia o odlesňovaní.



