Eurokomisia nerozhodla, či bude predbežne uplatňovať dohodu s Mercosur

Zľava slovenský eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a brazílsky minister zahraničných vecí Mauro Vieira pózujú počas vyhlásenia po stretnutí v rámci obchodnej dohody medzi Európskou úniou a juhoamerickým zoskupením Mercosur v brazílskom Riu de Janeiro. Foto: TASR/AP

Čaká kým Súdny dvor EÚ nerozhodne o zlučiteľnosti tejto dohody s legislatívou EÚ.

Brusel 4. februára (TASR) - Európska komisia (EK) ešte nerozhodla o tom, či sa obchodná dohoda uzavretá medzi EÚ a blokom juhoamerických krajín Mercosur bude predbežne uplatňovať dovtedy, kým Súdny dvor EÚ nerozhodne o zlučiteľnosti tejto dohody s legislatívou EÚ. Hovorca EK Olof Gill v januári túto možnosť naznačil, informuje bruselský spravodajca TASR.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christophe Hansen v utorok (3. 2.) počas diskusie s poslancami írskeho parlamentu v Dubline spresnil, že exekutíva EÚ zatiaľ nerozhodla o predbežnom uplatňovaní dohody o voľnom obchode so skupinou Mercosur.

Írsko spolu s Francúzskom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom hlasovalo v Rade EÚ proti tejto dohode. Uvedené krajiny dohodu považujú za hrozbu pre svoje vlastné poľnohospodárske sektory.

Európsky parlament koncom januára rozhodol postúpiť dohodu Súdnemu dvoru EÚ na overenie jej zlučiteľnosti s únijnou legislatívou. Tento krok môže ratifikáciu dohody oddialiť na dlhý čas, možno aj o dva roky, kým súdna inštancia z Luxemburgu dospeje k svojmu zisteniu.

Predsedníčka EK Ursula Von der Leyenová však upozornila, že predbežné uplatňovanie dohody je právne možné ešte pred ratifikáciou Európskym parlamentom. Pred novinármi v Bruseli to už 12. januára naznačil aj hovorca eurokomisie Gill, podľa ktorého Zmluva o fungovaní EÚ možnosť predbežného uplatňovania umožňuje. V utorok to zopakoval aj eurokomisár Hansen, o čom informovali viaceré európske tlačové agentúry.

„Mandát udelený Radou EÚ je veľmi jasný. Komisia má možnosť rozhodnúť sa pre predbežné uplatňovanie. Zatiaľ však nebolo prijaté žiadne rozhodnutie,“ zdôraznil Hansen.

O dohode sa v decembri v Rade EÚ hlasovalo kvalifikovanou väčšinou. Francúzsko v decembri žiadalo hlasovať aj o tom, aby sa obchodná dohoda nemohla predbežne uplatňovať pred jej ratifikáciou europarlamentom, ale hlasovanie k tejto téme bolo stiahnuté z programu, najmä na žiadosť Nemecka.





