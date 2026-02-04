< sekcia Ekonomika
Eurokomisia nerozhodla, či bude predbežne uplatňovať dohodu s Mercosur
Čaká kým Súdny dvor EÚ nerozhodne o zlučiteľnosti tejto dohody s legislatívou EÚ.
Autor TASR
Brusel 4. februára (TASR) - Európska komisia (EK) ešte nerozhodla o tom, či sa obchodná dohoda uzavretá medzi EÚ a blokom juhoamerických krajín Mercosur bude predbežne uplatňovať dovtedy, kým Súdny dvor EÚ nerozhodne o zlučiteľnosti tejto dohody s legislatívou EÚ. Hovorca EK Olof Gill v januári túto možnosť naznačil, informuje bruselský spravodajca TASR.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christophe Hansen v utorok (3. 2.) počas diskusie s poslancami írskeho parlamentu v Dubline spresnil, že exekutíva EÚ zatiaľ nerozhodla o predbežnom uplatňovaní dohody o voľnom obchode so skupinou Mercosur.
Írsko spolu s Francúzskom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom hlasovalo v Rade EÚ proti tejto dohode. Uvedené krajiny dohodu považujú za hrozbu pre svoje vlastné poľnohospodárske sektory.
Európsky parlament koncom januára rozhodol postúpiť dohodu Súdnemu dvoru EÚ na overenie jej zlučiteľnosti s únijnou legislatívou. Tento krok môže ratifikáciu dohody oddialiť na dlhý čas, možno aj o dva roky, kým súdna inštancia z Luxemburgu dospeje k svojmu zisteniu.
Predsedníčka EK Ursula Von der Leyenová však upozornila, že predbežné uplatňovanie dohody je právne možné ešte pred ratifikáciou Európskym parlamentom. Pred novinármi v Bruseli to už 12. januára naznačil aj hovorca eurokomisie Gill, podľa ktorého Zmluva o fungovaní EÚ možnosť predbežného uplatňovania umožňuje. V utorok to zopakoval aj eurokomisár Hansen, o čom informovali viaceré európske tlačové agentúry.
„Mandát udelený Radou EÚ je veľmi jasný. Komisia má možnosť rozhodnúť sa pre predbežné uplatňovanie. Zatiaľ však nebolo prijaté žiadne rozhodnutie,“ zdôraznil Hansen.
O dohode sa v decembri v Rade EÚ hlasovalo kvalifikovanou väčšinou. Francúzsko v decembri žiadalo hlasovať aj o tom, aby sa obchodná dohoda nemohla predbežne uplatňovať pred jej ratifikáciou europarlamentom, ale hlasovanie k tejto téme bolo stiahnuté z programu, najmä na žiadosť Nemecka.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)