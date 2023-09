Eurokomisia obmedzila škálu mikroplastov pridávaných do výrobkov

Brusel 25. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že robí ďalší významný krok smerom k ochrane životného prostredia, ktorým je prijatie opatrení na obmedzenie mikroplastov zámerne pridávaných do výrobkov v rámci legislatívy EÚ týkajúcej sa chemikálií (REACH). Informuje o tom spravodajca TASR.



Nové pravidlá zabránia uvoľneniu približne pol milióna ton mikroplastov do životného prostredia. Zakáže sa nimi predaj mikroplastov ako takých, ako aj výrobkov, do ktorých boli mikroplasty pridané zámerne a z ktorých sa tieto mikroplasty pri používaní uvoľňujú. V riadne odôvodnených prípadoch sa uplatňujú výnimky a prechodné obdobia, aby sa dotknuté strany mohli novým pravidlám prispôsobiť.



Obmedzenie sa týka širokého vymedzenia mikroplastov - vzťahuje sa na všetky syntetické polymérne častice menšie ako päť milimetrov, ktoré sú organické, nerozpustné a odolné voči degradácii. Účelom je znížiť emisie úmyselne používaných mikroplastov z čo najväčšieho počtu výrobkov.



K bežným výrobkom patriacich do rozsahu pôsobnosti obmedzenia patrí napríklad granulovaný výplňový materiál používaný na umelých športových povrchoch (najväčší zdroj úmyselne používaných mikroplastov v životnom prostredí), kozmetika, pri ktorej sa mikroplasty používajú na viaceré účely, detergenty, zmäkčovače textílií, trblietavé častice, hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, hračky, lieky, zdravotnícke pomôcky a mnohé ďalšie.



Výrobky používané v priemyselných lokalitách alebo neuvoľňujúce mikroplasty počas používania sú zo zákazu predaja vyňaté, ale ich výrobcovia budú musieť vypracovať pokyny, ako sa príslušné výrobky používajú a likvidujú, aby sa zabránilo emisiám mikroplastov.



Komisia spresnila, že prvé opatrenia, napríklad zákaz voľných trblietavých častíc a plastových mikročastíc, sa začnú uplatňovať 20 dní po nadobudnutí účinnosti tohto obmedzenia. V ostatných prípadoch sa zákaz predaja bude uplatňovať po uplynutí dlhšieho obdobia, aby sa dotknutým zainteresovaným stranám poskytol čas na vývoj alternatív a prechod na ne.



V akčnom pláne nulového znečistenia eurokomisia si stanovila za cieľ znížiť do roku 2030 znečistenie mikroplastmi o 30 %.