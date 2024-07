Eurokomisia obvinila Meta Platforms z porušovania pravidiel regulácie

Brusel 1. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok obvinila americký koncern Meta Platforms, ktorému patrí Facebook či Instagram, z porušovania nových pravidiel hospodárskej súťaže pre digitálny trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Dôvodom je, že Meta núti používateľov Facebooku a Instagramu, aby si vybrali medzi zobrazovaním reklám a platením za to, aby sa im nezobrazovali.



Meta od novembra dáva európskym používateľom možnosť zaplatiť si za verzie Facebooku a Instagramu bez reklám, aby dodržala prísne pravidlá ochrany osobných údajov v Európskej únii (EÚ). Používatelia PC môžu zaplatiť približne 10 eur mesačne, zatiaľ čo používatelia systémov iOS alebo Android zaplatia približne 13 eur, aby sa vyhli cieleniu reklám na základe svojich osobných údajov.



Americký technologický gigant zaviedol možnosť predplatného po tom, čo Súdny dvor EÚ rozhodol, že podľa prísnych úniových pravidiel o ochrane osobných údajov musí Meta najprv získať súhlas, kým začne používateľom zobrazovať reklamy.



EK v pondelok uviedla, že jej predbežné zistenia ukazujú, že reklamný model spoločnosti Meta "zaplať alebo súhlas" porušuje zákon o digitálnych trhoch EÚ. Podľa EK reklamný model amerického koncernu nedáva používateľom možnosť, aby si uplatnili svoje právo "slobodne súhlasiť" s tým, aby sa ich osobné údaje používali na cielenie online reklám.



EK spustila vyšetrovanie krátko po tom, ako v marci vstúpili do platnosti nové pravidlá regulácie digitálneho trhu (Digital Markets Act, DMA). Ide o rozsiahly súbor regulačných pravidiel, ktorých cieľom je zabrániť technologickým koncernom považovaným za "gatekeepers", inak povedané strážcov prístupu na trh, aby pod hrozbou vysokých finančných pokút ovládli digitálne trhy.



"Cieľom DMA je vrátiť používateľom právomoc rozhodovať o tom, ako sa ich údaje používajú, a zabezpečiť, aby inovatívne spoločnosti mohli rovnocenne konkurovať technologickým gigantom," uviedol vo vyhlásení komisár EÚ pre vnútorný trh Thierry Breton.



Meta teraz môže odpovedať EK, ktorá musí ukončiť vyšetrovanie do marca 2025. Spoločnosť by mohla čeliť pokutám vo výške až 10 % svojich ročných globálnych tržieb.