Eurokomisia odobrila národný plán obnovy Lotyšska

Brusel 22. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok potvrdila, že schválila plán obnovy a odolnosti vypracovaný vládou Lotyšska. Poobede sa exekutíva EÚ chystá oznámiť aj schválenie národných plánov obnovy Nemecka a Talianska.



Komisia spresnila, že v prípade Lotyšska pôjde o vyplatenie grantov v hodnote 1,8 miliardy eur, ktoré budú prefinancované cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je jadrom multimiliardového ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).



Schválenie národného plánu Lotyšska oznámila v Rige predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá pokračuje vo svojom turné po metropolách členských krajín, ktoré ako prvé odovzdali do Bruselu svoje reformné plány na oživenie a modernizáciu ekonomiky po koronakríze. Podľa pondelňajšieho oznámenia eurokomisie poobede Von der Leyenová zavíta do Berlína, odkiaľ odletí do Ríma.



V prípade Nemecka by šéfka eurokomisie mala potvrdiť schválenie grantov vo výške 25,6 miliardy eur. Taliansko v pláne, ktorý predložilo eurokomisii, požiadalo o celkovú podporu vo výške 191,5 miliardy eur, z toho 68,9 miliardy eur vo forme grantov a 122,6 miliardy eur vo forme výhodných pôžičiek.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)