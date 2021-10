Eurokomisia odobrila národný plán obnovy Estónska za 969,3 milióna eur

Brusel 5. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok schválila národný plán obnovy a odolnosti Estónska, ktoré má šancu získať 969,3 milióna eur v podobe nevratných grantov na oživenie po koronakríze. Komisia pripomenula, že peniaze schválené pre Estónsko budú vyplatené v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF), ktorý je hnacím motorom multimiliardového ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).



Podľa správy exekutívy EÚ schválené financovanie podporí zásadné investičné a reformné opatrenia, ktoré estónska vláda uviedla v pláne obnovy a odolnosti a zohrá kľúčovú úlohu pri snahách krajiny vyjsť z pandémie ochorenia COVID-19 silnejšie ako pred krízou.



Analýza EK dospela k záverom, že investície a reformy obsiahnuté v estónskom pláne podporujú zelenú a digitálnu transformáciu, prispejú k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v európskom semestri, posilnia rastový potenciál krajiny, ako aj vytváranie pracovných miest a hospodársku a sociálnu odolnosť.



Estónsko sa rozhodlo 42 % celkových alokácií ozdravného plánu venovať na opatrenia, ktoré podporujú ciele v oblasti klímy. To zahŕňa investície do vývoja inovatívnych zelených technológií, ako je zelený vodík, modernizáciu "zelených zručností", uľahčenie ekologického prechodu pre podniky a zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov k zelenému financovaniu. Plán obsahuje aj opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti budov či postupné vyraďovanie ropných bridlíc v energetickom sektore. V odvetví dopravy chcú Estónci podporiť spoločný systém verejnej dopravy pre región hlavného mesta, elektrifikáciu železníc a rozvoj cezhraničného projektu Rail Baltic na prepojenie hlavných miest Estónska, Lotyšska a Litvy s Poľskom a zvyškom EÚ.



Na digitalizáciu vyčlenilo Estónsko 22 % pridelených prostriedkov. Estónci chcú podporiť digitálnu transformáciu malých a stredných firiem a mikropodnikov a urýchliť zavádzanie digitálnych nástrojov v stavebníctve a cestnej nákladnej doprave. Modernizácia verejnej správy bude stavať na úspešnom zavedení digitálnych technológií na poskytovanie verejných služieb a snahou je urýchliť zavedenie vysokokapacitných internetových sietí vo vidieckych oblastiach.



Plánovaný súbor reformných opatrení má v stredno- a dlhodobom horizonte zvýšiť zamestnanosť, posilniť trh práce, znížiť rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, zlepšiť a uľahčiť prístup k sociálnym a zdravotníckym službám. Plán ráta s posilnením primárnej zdravotnej starostlivosti, zvýšením počtu pracovníkov v zdravotníctve, zlepšením zdravotníckej infraštruktúry a prístupu k zdravotnej starostlivosti a so zavádzaním systému elektronického zdravotníctva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)