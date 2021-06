Eurokomisia odobrila Rakúsku národný plán obnovy

Brusel 21. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že prijala kladné hodnotenie plánu obnovy a odolnosti zaslaný vládou Rakúska. Informáciu počas návštevy vo Viedni potvrdila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá poobede s rovnakým posolstvom prichádza do Bratislavy.



Podľa tlačovej správy EK Rakúsko cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) získa nevratné granty vo výške 3,5 miliardy eur. Financovanie, ktoré je súčasťou ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU), podporí implementáciu rozhodujúcich investičných a reformných opatrení uvedených v pláne obnovy a odolnosti Rakúska.



Slovensku by mala eurokomisia odobriť národný plán obnovy, cez ktorý získa granty vo výške 6,3 miliardy eur.



Nástroj RRF ako jadro programu NGEU poskytne 27 členským krajinám až 672,5 miliardy eur (v súčasných cenách) na podporu investícií po koronakríze a reforiem, ktoré podporia prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku.



Komisia posúdila rakúsky národný plán na základe kritérií stanovených v nariadení o RRF, pričom sa analýza EK zamerala najmä to, či investície a reformy stanovené v tomto pláne podporujú zelený a digitálny prechod, prispejú k efektívnemu riešeniu výziev identifikovaných v európskom semestri a či posilnia jeho rastový potenciál vrátane vytvárania nových pracovných miest a ekonomickej a sociálnej odolnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)