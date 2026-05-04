Eurokomisia odporúča štátom EÚ nepoužívať zariadenia Huawei a ZTE

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Brusel 4. mája (TASR) - Hovorca Európskej komisie (EK) v pondelok v Bruseli uviedol, že exekutíva EÚ odporučila členským štátom eurobloku, aby vylúčili zariadenia čínskych spoločností Huawei a ZTE z telekomunikačnej infraštruktúry. Informuje o tom spravodajca TASR.

V rámci nových pravidiel kybernetickej bezpečnosti EK plánuje postupne vyraďovať komponenty a zariadenia od „vysoko rizikových“ dodávateľov v kritických sektoroch, hoci tento návrh už čínsky gigant Huawei kritizoval. Opatrenie je súčasťou širšej snahy EÚ o posilnenie bezpečnosti európskych sietí a obmedzenie závislosti od dodávateľov, ktorí môžu predstavovať bezpečnostné riziko.

Podľa informácií tlačovej agentúry Reuters čínska vláda minulý týždeň vyzvala Európsku úniu, aby upustila od ustanovení definujúcich „krajiny vyvolávajúcich obavy o kybernetickú bezpečnosť“ a ako „vysokorizikové“. Čína zároveň pohrozila Bruselu odvetnými opatreniami a európskym spoločnostiam, ak sa v legislatíve „nakupuj európsky“ neurobia podstatné zmeny a ak sa nerevidujú predpisy o kybernetickej bezpečnosti.

Úniová legislatíva „nakupuj európsky“ sa týka ochrany spotrebiteľov pri nákupe tovaru a služieb v EÚ a má za cieľ zvýšiť nezávislosť miestnej európskej výroby.

Európska komisia v marci tohto roka prijala legislatívny návrh na zvýšenie dopytu po nízkouhlíkových technológiách a produktoch vyrobených v Európe. Zákon o priemyselnom urýchľovači (IAA) podporí výrobu, rast podnikov a vytvorí pracovné miesta v EÚ a zároveň podporí vyvíjanie čistejších a na budúcnosť orientovaných technológií v priemysle.

Čínske ministerstvo obchodu vo svojom minulotýždňovom vyhlásení uviedlo, že legislatívne návrhy EÚ sú diskriminačné, porušujú pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a poškodzujú spoluprácu a obchodné väzby medzi Čínou a Úniou.

Nové nariadenia o kybernetickej bezpečnosti po ich schválení dajú Únii právomoc zakázať používanie zariadení od vysoko rizikových dodávateľov na jednotnom európskom trhu, spresnil hovorca EK pred novinármi.
