Eurokomisia opísala priority aktualizovanej priemyselnej stratégie EÚ

Brusel 5. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu v rámci aktualizovanej priemyselnej stratégie EÚ vytýčila jej tri hlavné priority - posilnenie odolnosti jednotného trhu, riešenie strategických závislostí EÚ a urýchlenie dvojitej transformácie.



Komisia upozornila, že pri posilňovaní odolnosti jednotného trhu sa treba poučiť z pandémie nového koronavírusu, lebo po jej vypuknutí došlo k obmedzeniu dodávok, uzavretiu hraníc a fragmentácii trhu.



Medzi nové opatrenia patrí vytvorenie núdzového nástroja pre jednotný trh ako štrukturálne riešenie na zaistenie voľného pohybu tovaru a služieb v kontexte budúcich kríz. Nový nástroj zaručí väčšiu transparentnosť a solidaritu a má riešiť kritický nedostatok výrobkov tým, že urýchli ich dostupnosť a posilní spoluprácu v oblasti verejného obstarávania. Ďalej chce EK zabezpečiť, aby členské štáty v plnej miere vykonávali smernicu o službách, posilniť dohľad nad trhom s výrobkami a zmobilizovať významné investície na podporu malých a stredných podnikov.



Pri riešení strategických závislostí EÚ eurokomisia tvrdí, že otvorenosť obchodu a investíciám je silnou stránkou Únie a tiež zdrojom jej rastu a odolnosti. Koronakríza však upozornila na potrebu analyzovať a riešiť strategické závislosti technologického i priemyselného charakteru.



EK vykonala analýzu založenú na obchodných údajoch a z 5200 výrobkov dovážaných do EÚ identifikovala 137 výrobkov (6 % celkovej hodnoty dovážaných tovarov) v citlivých ekosystémoch, na ktorých je Únia veľmi závislá. Ide o energeticky náročné priemyselné odvetvia (suroviny), ekosystémy v oblasti zdravia (farmaceutické zložky) a výrobky, ktoré sú dôležité z hľadiska podpory zelenej a digitálnej transformácie. Z toho je 34 výrobkov vysoko "zraniteľných" z dôvodu obmedzených možností, pokiaľ ide o ich diverzifikáciu či nahradenie výrobou v EÚ.



Šesť hĺbkových preskúmaní týkajúcich sa surovín, batérií, farmaceutických látok, vodíka, polovodičov a cloudových a špičkových počítačových technológií, poskytlo ďalšie informácie o pôvode strategických závislostí a ich dosahu na EÚ. Druhá fáza preskúmania potenciálnych závislostí sa bude týkať obnoviteľných zdrojov energie, uskladňovania energie a kybernetickej bezpečnosti.



Komisia s týmto cieľom navrhuje diverzifikáciu medzinárodných dodávateľských reťazcov, nadviazanie medzinárodných partnerstiev a nových priemyselných aliancií v strategických oblastiach.



EK spresnila, že pripravuje spustenie Aliancie pre procesory a polovodičové technológie a Aliancie pre priemyselné dáta, edge a cloud a zvažuje založenie Aliancie pre kozmické nosné rakety a Aliancie pre leteckú dopravu s nulovými emisiami.



Pre urýchlenie dvojitej - zelenej a digitálnej - transformácie priemyslu EÚ, chce eurokomisia vytvoriť v partnerstve s priemyslom, verejnými orgánmi a sociálnymi partnermi transformačné dráhy v oblastiach, v ktorých je to potrebné, počnúc cestovným ruchom a energeticky náročnými priemyselnými odvetviami. Zabezpečí ucelený regulačný rámec na dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia Európy, okrem iného aj rýchlejším zavádzaním obnoviteľných zdrojov energie a zaručením prístupu k dostatočným dodávkam cenovo dostupnej a dekarbonizovanej elektrickej energie. V neposlednom rade bude investovať do zvyšovania úrovne kvalifikácií a rekvalifikácií v záujme podpory dvojitej transformácie.











