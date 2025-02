Eurokomisia otvorila výzvu pre tvorbu stratégie EÚ pre startupy

Brusel 17. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že spustila výzvu pre všetky zainteresované strany, aby prispeli k tvorbe budúcej stratégie EÚ pre nové inovatívne firmy (startupy) a rozrastajúce sa firmy (scale-upy). Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Stratégia EK má zlepšiť podmienky pre inovatívne startupy a scale-upy, čo umožní ich rýchlejší a jednoduchší rast v rámci jednotného trhu EÚ. Bude sa zaoberať výzvami, akými sú prístup k financiám, trhom a talentom, ako aj regulačné a byrokratické prekážky a súčasná fragmentácia trhu. Uľahčí tiež prístup k najmodernejšej infraštruktúre, znalostiam a službám.



Eurokomisárka pre startupy, výskum a inovácie Ekaterina Zaharieva v správe pre médiá pripomenula, že EÚ musí riešiť rôzne prekážky, ktorým startupy čelia, ak chcú rásť a rozširovať sa v rámci celej Únie.



"Startupy sú chrbtovou kosťou inovácií a kľúčom k našej konkurencieschopnosti a prosperite. Chceme počuť názory inovátorov, podnikov, investorov, politikov, výskumníkov, univerzít a všetkých zainteresovaných strán, aby sme vytvorili efektívnu a komplexnú stratégiu na podporu našich startupov a scale-upov," vysvetlila komisárka.



Komisia pripomenula, že podpora začínajúcich podnikov a rozširujúcich sa podnikov a tiež podpora výskumu a inovácií patria medzi jej priority na preklenutie priepasti medzi EÚ a inými globálnymi hráčmi v oblasti inovácií a na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ.



Stratégia EÚ pre startupy a scale-upy patrí medzi hlavné prvky kompasu pre konkurencieschopnosť, ktorý eurokomisia predstavila v januári tohto roku. Povedie k hmatateľným opatreniam vrátane budúceho celoeurópskeho zákona o inováciách a k novému právnemu štatútu platnému v celej EÚ (takzvaný 28. režim), ktorý poskytne harmonizovaný súbor pravidiel v prospech ďalšieho rastu inovatívnych spoločností.



Výzva na predloženie dôkazov k tvorbe uvedenej stratégie je k dispozícii na portáli EK pod hlavičkou "Have your Say" (Vyjadrite sa) vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Prihlášky sú otvorené do 17. marca.