Eurokomisia oznámila stratégiu na posilnenie hospodárskej bezpečnosti
Brusel 3. decembra (TASR) - Predstavitelia Európskej komisie (EK) a šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová predstavili v stredu spoločné oznámenie o posilnení hospodárskej bezpečnosti EÚ. Načrtáva konkrétne kroky na posilnenie sily a odolnosti EÚ voči rastúcim vonkajším hospodárskym hrozbám, pričom si zachováva otvorenosť a záväzok voči medzinárodnému obchodu a investíciám. Informuje spravodajca TASR.
V mene EK oznámenie predstavili výkonný podpredseda EK pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné a eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Spoločné oznámenie nadväzuje na stratégiu hospodárskej bezpečnosti z roku 2023, ktorá stanovila celkové ciele hospodárskej bezpečnosti, ktorými sú podpora silných stránok priemyslu, ochrana európskych záujmov a partnerstvo s krajinami s podobným zmýšľaním.
Oznámenie stanovuje posilnený prístup EÚ k riešeniu rizík s využitím všetkých nástrojov, ktoré má k dispozícii. EÚ bude využívať existujúce nástroje bez ohľadu na ich pôvodný účel a bude ich proaktívnejšie nasadzovať. Taktiež posilní svoje schopnosti zhromažďovať informácie a analytické kapacity s cieľom informovať EÚ o rozhodnutiach a zlepšiť koordináciu s členskými štátmi a podnikmi.
EÚ chce strategickejšie využívať svoju ekonomickú váhu a prístup na svoj jednotný trh. Opatrenia EÚ zostanú cielené, primerané a zamerané na riešenie špecifických vysokorizikových situácií. Zároveň Únia, jej členské štáty a podniky budú musieť čoraz viac akceptovať ekonomické náklady, ktoré so sebou prináša zvýšená bezpečnosť a odolnosť.
Komisia sa zameria na šesť prioritných vysokorizikových oblastí: zníženie strategickej závislosti od tovaru a služieb, prilákanie bezpečných investícií do EÚ, podpora dynamického európskeho obranného a vesmírneho priemyslu a ďalších kritických priemyselných odvetví, zabezpečenie vedúceho postavenia EÚ v oblasti kritických technológií, ochrana citlivých informácií a údajov a ochrana kritickej infraštruktúry Európy.
Účinnosť opatrení EÚ sa posilní koordinovaným využívaním existujúcich nástrojov. Patria sem napríklad nové usmernenia pre skríning priamych zahraničných investícií, zohľadnenie hľadísk hospodárskej bezpečnosti pri vyšetrovaniach na ochranu obchodu a uprednostnenie financovania projektov, ktoré znižujú závislosti EÚ.
Komisia zlepší svoje hodnotenie rizík, ako aj zhromažďovanie a zdieľanie informácií s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. To pomôže EÚ zasiahnuť včas a efektívne. Kľúčovým prvkom bude posilnenie úzkej spolupráce EK s podnikmi, ktorých ekonomická bezpečnosť je najviac ohrozená.
EÚ okrem toho pripravuje nové nástroje na riešenie súčasných nedostatkov v ekonomickej bezpečnosti EÚ. Návrh ResourceEU sa zameriava na riešenie nadmernej závislosti EÚ od zahraničných dodávateľov kritických surovín a polovodičov. Ďalšie iniciatívy sú v rôznych štádiách prípravy a implementácie vrátane nariadenia SAFE, zákona o priemyselnom akcelerátore, zákona o rozvoji cloudu a umelej inteligencie, zákona CHIPS 2.0, zákona o bezemisnom priemysle, zákona o kritických surovinách, stratégie pre začínajúce a rozširujúce sa podniky a vesmírnych programov EÚ.
