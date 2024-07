Eurokomisia podporí štáty, kde na jar udreli silné mrazy

Praha 9. júla (TASR) - Európska komisia poskytne krajinám, ktoré na jar zasiahli ničivé mrazy, pomoc z krízovej rezervy vo výške 77 miliónov eur. Česko z toho dostane 15 miliónov a pomoc pre ovocinárov ešte navýši z národných zdrojov približne o ďalších 20 miliónov eur. Okrem Česka by financie mali dostať aj pestovatelia v Poľsku, Rakúsku a Portugalsku. V utorok to oznámil český minister pôdohospodárstva Marek Výborný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Podarilo sa nám vyrokovať pomoc od Európskej komisie pre českých pestovateľov ovocia vo výške 15 miliónov eur. Ďalšie peniaze pridáme z národných zdrojov. Ako som sľúbil, českých ovocinárov nenecháme padnúť," napísal najskôr na sociálnej sieti X. Na tlačovej konferencii potom dodal, že sumu z národných zdrojov ešte spresní po dohode s ministrom financií. Pomoc bude v ČR smerovať ovocinárom a tiež lesným škôlkam.



Zopakoval, že kompenzácie sú určené len tým pestovateľom, ktorých škoda presiahla 50 percent. Platí tiež podmienka, že tí, ktorí sa mohli poistiť a nepoistili sa, budú mať kompenzácie nižšie. Cieľom podľa ministra je, aby bola pomoc motivačná. Dodal však, že sú si vedomí, že v ČR sa dajú poistiť len niektoré plodiny. Pre pestovateľov iných plodín sa preto vzťahovať nebude. Financie chce k pestovateľom dostať do konca tohto roka.



Výborný pripomenul, že celkové škody v rámci ovocinárskeho sektora v ČR sú odhadované na 1,3 miliardy korún. "My ani zďaleka nebudeme schopní kompenzovať 100 percent škôd. Nikto s tým nemohol počítať. Ale je to príspevok k tomu, aby už takto zložitý a citliví sektor ovocinárstva mohol prežiť toto obdobie," vysvetlil šéf rezortu.