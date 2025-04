Eurokomisia pokutovala Apple a Meta za porušenie zákona o trhoch

Brusel 23. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že spoločnosti Apple a Meta porušili svoje povinnosti vyplývajúce z dodržiavania zákona o digitálnych trhoch (DMA). Komisia uložila spoločnosti Apple pokutu vo výške 500 miliónov eur a spoločnosti Meta pokutu vo výške 200 miliónov eur, informuje bruselský spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že obe rozhodnutia prichádzajú po rozsiahlom dialógu s dotknutými spoločnosťami, ktorý im umožnil predostrieť ich názory a argumenty a pripomenula, že ide o prvé rozhodnutia o nesúlade prijaté voči Apple a Meta podľa zákona o digitálnych trhoch.



Cieľom DMA je zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi digitálnymi platformami bez ohľadu na ich veľkosť, rozšíriť výber pre spotrebiteľov a podporiť nové príležitosti pre malé podniky.



EK upozornila, že podľa DMA by vývojári aplikácií, ktorí distribuujú svoje aplikácie prostredníctvom App Store spoločnosti Apple, mali mať možnosť bezplatne informovať zákazníkov o alternatívnych ponukách mimo App Store, nasmerovať ich na tieto ponuky a umožniť im nakupovať.



Eurokomisia dospela k záveru, že spoločnosť Apple si túto povinnosť neplní. Vzhľadom na množstvo obmedzení uložených spoločnosťou vývojári aplikácií nemôžu v plnej miere využívať výhody alternatívnych distribučných kanálov a nemôžu v plnej miere využívať alternatívne a lacnejšie ponuky, keďže spoločnosť Apple bráni vývojárom aplikácií priamo informovať spotrebiteľov o takýchto ponukách.



Exekutíva EÚ nariadila spoločnosti Apple, aby odstránila technické a obchodné obmedzenia týkajúce sa riadenia platformy a aby sa zdržala konaní, ktoré nie sú v súlade s DMA.



V prípade spoločnosti Meta EK kritizuje binárny reklamný model „súhlas alebo platba“ z novembra 2023, podľa ktorého mali používatelia Facebooku a Instagramu v EÚ na výber medzi súhlasom s kombináciou osobných údajov pre personalizovanú reklamu alebo platením mesačného predplatného za službu bez reklám.



Komisia zistila, že tento model nie je v súlade s DMA, lebo používateľom neposkytuje možnosť zvoliť si službu, ktorá využíva menej ich osobných údajov, ale inak je rovnocenná so službou „personalizovaných reklám“. Tento model neumožňuje používateľom uplatniť svoje právo na slobodný súhlas s kombináciou svojich osobných údajov.



V novembri 2024 Meta po dialógu s EK zaviedla ďalšiu verziu bezplatného modelu personalizovaných reklám. Tá ponúka novú možnosť, pri ktorej sa na zobrazovanie reklám používa menej osobných údajov. Komisia posudzuje túto novú možnosť a žiada spoločnosť, aby poskytla dôkazy o vplyve tohto nového reklamného modelu v praxi.



V pokute uloženej spoločnosti Meta, za november 2023 - november 2024, sa zohľadňuje aj závažnosť a trvanie nesúladu s právom EÚ.



Obe pokutované spoločnosti sú povinné splniť rozhodnutia EK do 60 dní, inak im hrozia pravidelné penále.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)