Eurokomisia poskytne Moldavsku finančnú podporu vo výške 72,5 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Brusel 8. júla (TASR) - Európska komisia v pondelok oznámila, že poskytne Moldavsku pôžičku vo výške 50 miliónov eur za výhodných podmienok. Ďalšia platba nevratných grantov vo výške 22,5 milióna eur bude nasledovať do konca tohto mesiaca.Komisia pripomenula, že táto finančná podpora pomôže Moldavsku pokryť časť jeho finančných potrieb v roku 2024 a podporí makroekonomickú stabilitu a zároveň umožní ďalšie reformy požadované zo strany Európskej únie (EÚ).Moldavská ekonomika vykázala mierny rast v roku 2023 po hlbokej recesii v roku 2022. Zostáva však ovplyvnená ruskou vojnou proti Ukrajine a aj naďalej čelí vážnym výzvam v oblasti energetickej bezpečnosti.Ide v poradí o štvrtú splátku v rámci prebiehajúcej makrofinančnej pomoci Moldavsku. Stalo sa tak po tom, ako eurokomisia dospela k záveru, že krajina splnila politické podmienky dohodnuté s EÚ na uvoľnenie tohto vyplatenia.V praxi to znamená, že Moldavsko zlepšilo riadenie verejného sektora a posilnilo nezávislosť Národnej banky Moldavska. Rovnako posilnilo právny štát, keď prijalo zákon o mimoriadnom hodnotení (úplnom preverovaní) sudcov. Pokrok sa dosiahol aj v boji proti korupcii prostredníctvom lepšej spolupráce medzi protikorupčnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.Krajina okrem toho podnikla kroky aj na podporu obnoviteľnej energie a reformovala svoj Colný kódex, ktorý je teraz plne v súlade s Colným kódexom EÚ. Moldavsko prijalo aj národnú stratégiu hospodárskeho rozvoja, ktorá poskytuje ambicióznu víziu smerovania svojich hospodárskych politík do roku 2030.Poskytnutá makrofinančná pomoc je súčasťou širšieho finančného úsilia EÚ o podporu Moldavska v hodnote 295 miliónov eur. Moldavsku pomôže napredovať na jeho európskej ceste.(spravodajca TASR Jaromír Novak)