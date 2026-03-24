< sekcia Ekonomika
Eurokomisia potvrdila: Dvojité slovenské ceny palív sú diskriminačné
Na Slovensku tento prístup platí od pondelka (23. 3.).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 24. marca (TASR) - Rozhodnutie slovenskej strany zaviesť dvojité ceny palív, ktoré zvýhodňujú domácich vodičov voči autám so zahraničnými poznávacími značkami, je „vysoko diskriminačné“. Pre bruselského spravodajcu TASR to v utorok potvrdil hovorcovský aparát Európske komisie (EK).
Na Slovensku tento prístup platí od pondelka (23. 3.). Hovorca EK Ricardo Cardoso už počas utorňajšieho brífingu s novinármi akreditovanými v Bruseli spresnil, že exekutíva EÚ berie na vedomie opatrenie slovenskej vlády, ktorým sa zavádza 30-dňové obmedzenie tankovania nafty na Slovensku a rozdielne ceny nafty pre domáce a zahraničné vozidlá. S tým, že zahraniční vodiči musia platiť vyššie ceny ako tí slovenskí. Cardoso zároveň zdôraznil, že „toto opatrenie je vysoko diskriminačné“.
V rovnakom duchu prišla aj odpoveď pre TASR, keď hovorkyňa Rüya Perinceková zopakovala predošlé stanovisko o obavách eurokomisie. V oficiálnej reakcii sa uvádza, že „Európska komisia považuje toto opatrenie za vysoko diskriminačné a v rozpore s právom EÚ“.
Komisia podľa zaslanej odpovede uviedla, že „chápe potrebu podporiť občanov v tejto dobe, prijímané opatrenia však nesmú nikoho diskriminovať na základe štátnej príslušnosti ani by nemali narúšať integritu jednotného trhu“.
„Komisia podnikne vhodné právne kroky na zabezpečenie súladu. V tejto chvíli je dôležité, aby členské štáty v takýchto záležitostiach nekonali jednostranne,“ uvádza sa v odpovedi, ktorú v rovnakom znení zaslalo aj Zastúpenie EK na Slovensku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
