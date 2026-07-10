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Eurokomisia potvrdila vstup Maďarska do Európskej prokuratúry
Komisia uviedla, že rozhodnutie odráža obnovený záväzok Maďarska posilňovať princípy právneho štátu.
Autor TASR
Brusel 10. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok prijala rozhodnutie, ktorým potvrdila vstup Maďarska do Európskej prokuratúry (EPPO). Vyhovela tak žiadosti Budapešti z mája, podanej po nástupe novej vlády premiéra Pétera Magyara. Maďarsko sa stane 25. členským štátom zapojeným do tejto inštitúcie, informuje TASR.
Komisia uviedla, že rozhodnutie odráža obnovený záväzok Maďarska posilňovať princípy právneho štátu. EPPO bude mať po novom trvalé zastúpenie aj v Maďarsku, kde bude vyšetrovať a stíhať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Európskej únie (EÚ) vrátane podvodov s eurofondmi a korupcie.
„Dnešok prináša pre Maďarsko dobrú správu. Ide o vítaný krok v boji proti podvodom a korupcii. Obyvatelia Maďarska teraz získajú záruku, že finančné prostriedky EÚ budú slúžiť ich záujmom,“ vyhlásila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.
Predchádzajúce vlády premiéra Viktora Orbána dlhodobo odmietali vstup do EPPO s odvolaním sa na ochranu národnej suverenity. Podľa kritikov však za týmto postojom mohli byť aj obavy, že vyšetrovania potvrdia podozrenia zo smerovania európskych financií k politicky prepojeným firmám.
EK v tlačovom vyhlásení tiež upozornila, že vstupom Maďarska sa nariadenie o EPPO prestáva uplatňovať ako forma posilnenej spolupráce medzi časťou členských štátov a stáva sa plnohodnotnou súčasťou práva EÚ. Znamená to, že všetky krajiny, ktoré v budúcnosti vstúpia do Únie, budú musieť byť členmi Európskej prokuratúry.
Po vstupe Maďarska zostanú mimo systému EPPO už len Dánsko a Írsko. Obe krajiny majú na základe zakladajúcich zmlúv EÚ výnimku z oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a preto sa na činnosti EPPO nepodieľajú.
Komisia uviedla, že rozhodnutie odráža obnovený záväzok Maďarska posilňovať princípy právneho štátu. EPPO bude mať po novom trvalé zastúpenie aj v Maďarsku, kde bude vyšetrovať a stíhať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Európskej únie (EÚ) vrátane podvodov s eurofondmi a korupcie.
„Dnešok prináša pre Maďarsko dobrú správu. Ide o vítaný krok v boji proti podvodom a korupcii. Obyvatelia Maďarska teraz získajú záruku, že finančné prostriedky EÚ budú slúžiť ich záujmom,“ vyhlásila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.
Predchádzajúce vlády premiéra Viktora Orbána dlhodobo odmietali vstup do EPPO s odvolaním sa na ochranu národnej suverenity. Podľa kritikov však za týmto postojom mohli byť aj obavy, že vyšetrovania potvrdia podozrenia zo smerovania európskych financií k politicky prepojeným firmám.
EK v tlačovom vyhlásení tiež upozornila, že vstupom Maďarska sa nariadenie o EPPO prestáva uplatňovať ako forma posilnenej spolupráce medzi časťou členských štátov a stáva sa plnohodnotnou súčasťou práva EÚ. Znamená to, že všetky krajiny, ktoré v budúcnosti vstúpia do Únie, budú musieť byť členmi Európskej prokuratúry.
Po vstupe Maďarska zostanú mimo systému EPPO už len Dánsko a Írsko. Obe krajiny majú na základe zakladajúcich zmlúv EÚ výnimku z oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a preto sa na činnosti EPPO nepodieľajú.