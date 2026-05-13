Eurokomisia pozýva záujemcov vstúpiť do Európskej aliancie pre bývanie
Iniciatíva vyzýva na zjednotenie všetkých zainteresovaných strán v úsilí o riešenie bytovej krízy, ktorá postihuje milióny Európanov.
Autor TASR
Brusel 13. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu vyhlásila výzvu na vyjadrenie záujmu o vstup do vôbec prvej Európskej aliancie pre bývanie, priekopníckej iniciatívy na zjednotenie všetkých zainteresovaných strán v úsilí o riešenie bytovej krízy, ktorá postihuje milióny Európanov. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia v správe pre médiá spresnila, že Európska aliancia pre bývanie pomôže pri implementácii Európskeho plánu dostupného bývania v praxi a inkluzívnym spôsobom. Tento plán exekutíva EÚ predložila v decembri minulého roka.
Aliancia by mala spojiť národné, regionálne a miestne orgány, ako aj ďalšie zainteresované strany v oblasti bývania a inštitúcie Európskej únie (EÚ). Uľahčí spoluprácu, zdieľanie vedomostí a výmenu osvedčených postupov s cieľom spoločne riešiť výzvy krízy dostupnosti bývania v celej EÚ.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen výzvu na vstup do novej aliancie predniesol už v utorok (12. 5.) na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za bývanie v EÚ v Nikózii na Cypre, v rámci podujatia pripraveného cyperským predsedníctvom v Rade EÚ.
„V čase, keď bytová kríza postihuje komunity v celej Európe, je spolupráca dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Spustenie Európskej aliancie pre bývanie predstavuje kľúčový krok pri budovaní spoločnej reakcie na túto zásadnú výzvu. Spojením expertov na bývanie, miest, regiónov, miestnych lídrov a našich členských štátov vytvárame spoločnú platformu na spoločné formovanie budúcnosti bývania v Európe,“ vysvetlil komisár. Dodal, že prostredníctvom tejto aliancie v EÚ bude možné premeniť spoločné poznatky na skutočné činy a pomôcť zabezpečiť prístup k cenovo dostupnému a udržateľnému bývaniu pre všetkých Európanov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
