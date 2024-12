Eurokomisia predkladá opatrenia na posilnenie pozície poľnohospodárov

Brusel 10. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla nové opatrenia na posilnenie postavenia poľnohospodárov v agropotravinovom dodávateľskom reťazci v EÚ a tiež zlepšenie cezhraničného presadzovania práva proti nekalým obchodným praktikám. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia navrhla cielené zmeny súčasného právneho rámca o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a v novom nariadení o cezhraničnom presadzovaní práva proti nekalým obchodným praktikám. Cieľom týchto návrhov je posilniť postavenie poľnohospodárov a obnoviť dôveru medzi aktérmi v agropotravinovom dodávateľskom reťazci.



Zlepšenie postavenia poľnohospodárov v agropotravinovom dodávateľskom reťazci a podpora ich príjmov sú dôležitými cieľmi spoločnej poľnohospodárskej politiky. Utorňajšie zmeny sú osobitne zamerané na posilnenie postavenia poľnohospodárov a na dosiahnutie vyššej miery dôvery medzi aktérmi v tomto sektore.



Má to zaistiť zlepšenie pravidiel pre zmluvy medzi poľnohospodármi a kupujúcimi, zavedenie povinných mechanizmov zmierovania medzi poľnohospodármi a ich kupujúcimi, posilnenie organizácií výrobcov a ich združení zlepšením ich vyjednávacej sily, umožnením členským štátom poskytovať im väčšiu finančnú podporu v rámci sektorových intervencií a zjednodušením pravidiel ich právneho uznávania.



Komisia chce ďalej umožniť EÚ finančne podporovať organizácie výrobcov, ktoré by prijímali súkromné iniciatívy na riadenie kríz a rozšírenie možnosti farmárov dohodnúť sa na iniciatívach v oblasti udržateľnosti s určitými sociálnymi rozmermi. Ide o zachovanie životaschopnosti malých agropodnikov či zlepšenie pracovných podmienok poľnohospodárov.



Exekutíva EÚ zároveň navrhuje nové pravidlá cezhraničného presadzovania práva proti nekalým obchodným praktikám v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci, ktoré zakazuje smernica o nekalých obchodných praktikách - týka sa to zlepšenia výmeny informácií, vyšetrovania a výberu sankcií. V priemere okolo 20 percent poľnohospodárskych a potravinových výrobkov spotrebovaných v jednom členskom štáte pochádza z iného členského štátu.



Navrhovaná podpora nadnárodného presadzovania práva znamená zaviesť procesné pravidlá týkajúce sa spôsobu vykonávania a dosahovania tejto spolupráce v cezhraničných prípadoch a to aj zriadením mechanizmu vzájomnej pomoci. Tento prístup umožní orgánom presadzovania práva dohodnúť sa na začatí koordinovaného postupu vždy, keď existuje dôvodné podozrenie z rozšírených nekalých obchodných praktík s cezhraničným rozmerom.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá upozornila, že spravodlivosť pre poľnohospodárov je kľúčovou prioritou novej eurokomisie.



"Dôstojný príjem, spravodlivé ceny, silnejšia vyjednávacia pozícia v potravinovom reťazci a lepšia ochrana. Aj preto ako jedno z prvých opatrení s hrdosťou oznamujem návrhy, ktoré posilnia ich konkurenčné postavenie," uviedla Von der Leyenová na adresu európskych poľnohospodárov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)