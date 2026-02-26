< sekcia Ekonomika
Eurokomisia predstaví nástroj na podporu východných regiónov EÚ
Autor TASR
Brusel 26. februára (TASR) - Na pôde Európskej komisie (EK) sa vo štvrtok koná konferencia zameraná na pomoc východným regiónom členských krajín EÚ a očakáva sa prijatie nástroja EastInvest. Nový finančný nástroj by mal sumou okolo 28 miliárd eur podporiť regióny EÚ hraničiace s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou, najviac vystavené dosahom vojny na Ukrajine, informuje spravodajca TASR.
Exekutíva EÚ vo svojom vyhlásení uviedla, že nástroj EastInvest je jadrom jej stratégie pre východné regióny EÚ, ktorú prijala minulý týždeň s cieľom pomôcť týmto regiónom riešiť výzvy, ktorým čelia v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine.
Na konferencii o stratégii na podporu regiónov na východnej hranici sa zúčastní predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, podpredseda EK pre politiku súdržnosti a reformy Raffaele Fitto, predsedníčka Európskej investičnej banky (EIB) Nadia Calviňová a premiéri Estónska, Litvy, Lotyšska a Rumunska. V rámci konferencie vystúpi aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) spolu s ministrami z Bulharska, Fínska, Litvy, Lotyšska, Maďarska a Rumunska.
Nástroj EastInvest bude špecializovanou finančnou platformou pre východné regióny EÚ, ktorá spojí skupinu EIB, Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBRD), Severskú investičnú banku, Rozvojovú banku Rady Európy a národné banky z deviatich členských štátov: Bulharska, Estónska, Fínska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a zo Slovenska.
Nástroj má uľahčiť prístup k úverom a poradenskej podpore pre súkromných a verejných predkladateľov projektov vo východných regiónoch EÚ s cieľom posilniť ich ekonomiky, rozvíjať obchod a posilniť bezpečnosť. Štyri zúčastnené finančné inštitúcie odhadujú, že tento nástroj poskytne v regiónoch súkromné a verejné investície vo výške najmenej 28 miliárd eur.
EastInvest bude takisto prispievať ku koordinácii poskytovania úverov a poradenskej podpory, a to aj miestnym verejným orgánom, vo východných pohraničných regiónoch. Bude riešiť investičné potreby identifikované v rozvojových stratégiách regiónov hraničiacich s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou poskytovaním špecifickej podpory vo forme úverov zo strany zúčastnených inštitúcií.
Regióny EÚ hraničiace s Ruskom a Bieloruskom čelia vážnym obchodným bariéram, poklesu populácie v dôsledku uzatvárania hraníc a vplyvu zavedených sankcií. V reakcii na to EÚ rozšírila politickú, technickú a finančnú podporu týmto regiónom s cieľom posilniť infraštruktúru, obranné kapacity a pracovné príležitosti.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
