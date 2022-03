Eurokomisia predstaví návrh na zníženie závislosti od ruského plynu

Brusel 22. marca (TASR) - Európska komisia (EK) konkretizuje plány na zníženie závislosti Európskej únie (EÚ) od ruského plynu. Návrh opatrení predstaví v stredu (23. 3.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá má k dispozícii návrh EK.



Členské štáty budú podľa EK musieť zabezpečiť, aby zásobníky plynu boli každý rok do 1. novembra naplnené na 90 %, keďže "kedykoľvek môže prísť k prerušeniu dodávok plynovodmi", uvádza sa v návrhu, ktorý sa môže do stredy ešte zmeniť. EK chce tiež pred novembrom priebežne kontrolovať naplnenosť zásobníkov.



Návrh prichádza v čase obáv EÚ týkajúcich sa dodávok energií. Rusko sa totiž vyhráža, že v reakcii na západné sankcie voči Moskve pre jej útok na Ukrajinu obmedzí dodávky plynu.



Podobné opatrenia ako EK plánuje aj Nemecko, kde by mali vstúpiť do platnosti v máji.



Medzi ďalšími návrhmi EK je tiež udeľovanie licencií prevádzkovateľom zásobníkov, čo by malo zabezpečiť, že členské štáty budú mať väčšie slovo a že prevádzkovatelia neohrozujú energetickú bezpečnosť. Napríklad v Nemecku viacero zásobníkov prevádzkuje Gazprom, ktorý ich túto zimu zrejme zámerne nedostatočne naplnil.



EK tiež navrhuje zrušenie niektorých poplatkov za uskladnenie plynu. Keďže nie všetky členské štáty disponujú zásobníkmi na plyn, mal by sa tiež vytvoriť mechanizmus zdieľania nákladov.