Eurokomisia predstavila projekty na zaistenie strategických surovín

Brusel 25. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že prvýkrát prijala zoznam 47 strategických projektov na posilnenie domácich strategických surovinových kapacít. Vybrané projekty z 13 členských krajín s investíciami vo výške 22,5 miliardy eur majú posilniť európsky hodnotový reťazec surovín a diverzifikovať zdroje dodávok. Na zozname nie je žiaden projekt zo Slovenska, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že nové strategické projekty predstavujú dôležitý míľnik v implementácii zákona o kritických surovinách, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby európska ťažba, spracovanie a recyklácia strategických surovín do roku 2030 pokryla 10 %, 40 % a 25 % dopytu EÚ.



Spolu 47 strategických projektov pochádza z 13 členských štátov EÚ - Belgicko, Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.



Pokrývajú jeden alebo viacero segmentov hodnotového reťazca surovín s 25 projektmi zahŕňajúcimi ťažobné činnosti, 24 projektov sa týka spracovania, 10 recyklácie a dva projekty sú zamerané na nahradenie surovín.



Strategické projekty pokrývajú 14 zo 17 strategických surovín uvedených v zákone o kritických surovinách: 22 projektov sa týka ťažby lítia, 12 projektov niklu, 10 projektov kobaltu, sedem projektov mangánu a 11 projektov zameraných na ťažbu grafitu bude prínosom pre hodnotový reťazec surovín pre batérie v EÚ.



Podľa EK uvedené projekty zabezpečia, že Únia bude môcť splniť svoje referenčné hodnoty pre ťažbu, spracovanie a recykláciu lítia a kobaltu do roku 2030 a zároveň dosiahne výrazný pokrok v oblasti grafitu, niklu a mangánu. Strategické projekty zahŕňajúce horčík a volfrám prispejú k odolnosti obranného priemyslu EÚ, ktorý sa spolieha na používanie týchto materiálov.



Komisia pripomenula, že vybrala také projekty, ktoré prispievajú k bezpečným dodávkam strategických surovín EÚ, spĺňajú environmentálne a sociálne kritériá a sú technicky uskutočniteľné.



Na uvedenie do prevádzky má 47 strategických projektov predpokladané celkové kapitálové investície vo výške 22,5 miliardy eur. Projekty budú môcť využívať koordinovanú podporu EK, členských štátov a finančných inštitúcií, aby mohli začať fungovať, najmä pokiaľ ide o prístup k financiám a podporu na spojenie s príslušnými odberateľmi.



Pravidlá na povoľovanie sa zjednodušia - proces udeľovania povolení nepresiahne 27 mesiacov pre projekty ťažby a 15 mesiacov pre ostatné projekty. V súčasnosti môžu povoľovacie procesy trvať päť až desať rokov.



Zákon o kritických surovinách nadobudol účinnosť v máji 2024, keď EK zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na strategické projekty z oblasti dodávok surovín s termínom uzávierky 22. augusta 2024. Komisia sa vo februári a marci 2025 poradila s Radou pre kritické suroviny, zloženou z členských štátov a Európskeho parlamentu ako pozorovateľa, aby prijala stanovisko ku konečnému zoznamu strategických projektov.



Komisia vyhlási novú výzvu na predkladanie žiadostí o strategické projekty zrejme koncom leta.











