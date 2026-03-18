< sekcia Ekonomika
Eurokomisia predstavila návrh 28. právneho režimu pre podniky v EÚ
Autor TASR
Brusel 18. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila návrh na zavedenie 28. právneho režimu pre podniky, známy pod názvom EU Inc. Jednotný súbor pravidiel a digitálny európsky rámec pre spoločnosti uľahčí zakladanie podnikov, ich prevádzkovanie a rast v celej EÚ. Má ich motivovať, aby zostali v Európe a aby sa vrátili podnikať späť z iných častí sveta, informuje spravodajca TASR.
Komisia upozornila, že pre mnohých podnikateľov a inovatívne spoločnosti expanzia cez hranice EÚ znamená spoznávať roztrieštené právne prostredie. Inovatívne spoločnosti čelia 27 národným právnym systémom a viac ako 60 právnym formám spoločností. Táto zložitosť môže oddialiť založenie spoločnosti o týždne či mesiace, spomaliť rast, zvýšiť náklady a odradiť od rozširovania podnikania.
Návrh EU Inc. je odpoveďou eurokomisie na tieto výzvy. Vo forme nariadenia poskytne harmonizovaný súbor pravidiel, ktoré si spoločnosti môžu vybrať, namiesto toho, aby sa museli orientovať vo viacerých vnútroštátnych režimoch. Návrh má za cieľ znížiť fragmentáciu trhu, posilniť konkurencieschopnosť EÚ a reagovať na potreby inovatívnych spoločností.
Šéfka EK Ursula von der Leyenová pred novinármi v Bruseli uviedla, že Európa má talenty, nápady a ambície stať sa najlepším miestom pre inovátorov.
„Európski podnikatelia, ktorí sa chcú rozširovať, čelia 27 právnym systémom a viac ako 60 národným formám spoločností. S EU Inc. uľahčujeme založenie a rozvoj podnikania v celej Európe. Každý podnikateľ si bude môcť založiť spoločnosť do 48 hodín, odkiaľkoľvek v EÚ a online. Náš cieľ je jasný: jedna Európa - jeden trh - do roku 2028,“ odkázala von der Leyenová.
Výhodou EU Inc. bude rýchlejšia registrácia - podnikatelia a spoločnosti budú môcť založiť spoločnosť do 48 hodín za menej ako 100 eur, bez požiadaviek na minimálny základný kapitál. Postup bude jednoduchší - podniky predložia informácie o sebe iba raz, prostredníctvom rozhrania na úrovni EÚ, ktoré prepojí národné obchodné registre. Spoločnosti EU Inc. získajú daňové identifikačné číslo a číslo DPH bez toho, aby museli opätovne predkladať dokumenty. Firemné procesy budú digitálne počas celého životného cyklu spoločnosti.
Podniky budú mať možnosť rýchlejšieho a lacnejšieho reštartu, prístup získajú k plne digitálnym postupom likvidácie. Inovatívne startupy budú mať prístup k zjednodušeným postupom v prípade platobnej neschopnosti, aby ukončili podnikanie. To umožní zakladateľom vyskúšať si a otestovať inovatívne nápady a, ak treba, začať odznova.
Návrh zavádza lepšie podmienky na prilákanie investícií - odstráni formality spojené s osobnou účasťou, poskytne digitálne postupy pre finančné operácie a zjednoduší prevod akcií. Členské štáty budú môcť poskytnúť spoločnostiam z EÚ prístup na burzu cenných papierov.
Spoločnosti z EÚ budú môcť vytvoriť celoeurópske plány opcií na akcie pre zamestnancov. Opcia na akcie bude zdaňovaná až z príjmu generovaného po jej predaji.
EU Inc. znamená úplný prístup na jednotný trh - podniky si budú môcť slobodne vybrať členský štát, v ktorom sa zaregistrujú, existuje však čierny zoznam „zakázaných praktík“, aby sa zabezpečilo, že so spoločnosťami z EÚ Inc. sa bude zaobchádzať rovnako ako s akýmikoľvek inými národnými spoločnosťami.
Návrh EK neovplyvňuje národné zákony o zamestnanosti a sociálnej oblasti. Na podniky z EÚ Inc. sa budú vzťahovať platné záruky členského štátu registrácie, a to aj pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa spolurozhodovania.
Spoločnosti z EÚ Inc. budú mať flexibilitu vytvárať rôzne triedy akcií s rôznymi ekonomickými alebo hlasovacími právami, čo pomôže zakladateľom chrániť ich podnik pred nepriateľskými prevzatiami.
Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu EÚ (členské štáty), aby ešte do konca roka 2026 dosiahli dohodu o návrhu EU Inc.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
