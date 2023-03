Eurokomisia predstavila návrh reformy trhu s elektrinou v EÚ

Štrasburg 14. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok v Európskom parlamente v Štrasburgu navrhla reformu koncepcie trhu s elektrinou v EÚ.



Cieľom je urýchliť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a postupné ukončenie používania plynu, znížiť vplyv kolísavých cien fosílnych palív na peňaženky, lepšie chrániť Európanov pred prudkým nárastom cien a manipuláciou s trhom a zabezpečiť, aby bol priemysel EÚ čistý a konkurencieschopnejší.



Komisia pripomenula, že EÚ má už vyše 20 rokov dobre integrovaný trh s elektrinou, ktorý zaisťuje bezpečnosť dodávok a stimuluje proces dekarbonizácie. Ale energetická kríza vyvolaná inváziou Ruska na Ukrajinu zdôraznila potrebu prispôsobiť trh s elektrinou tak, aby lepšie podporoval zelenú transformáciu a domácnostiam a podnikom ponúkal cenovo dostupnú elektrinu z obnoviteľných a nefosílnych zdrojov.



V rámci reformy sa plánujú revízie viacerých právnych predpisov EÚ - nariadenia o elektrickej energii, smernice o elektrickej energii a nariadenia REMIT.



Reforma prináša stimuly na uzatváranie dlhodobejších zmlúv na výrobu energie z nefosílnych zdrojov a opatrenia, ktoré zavedú do systému čistejšie pružné riešenia, ako je riadenie odberu a skladovanie, aby bolo možné konkurovať plynu. Tým sa zníži vplyv fosílnych palív na účty spotrebiteľov za elektrinu a prejavia sa v nich nižšie náklady na obnoviteľné zdroje energie.



Budovanie energetického systému založenejšieho na obnoviteľných zdrojoch energie bude mať význam aj pre zabezpečenie udržateľných a nezávislých dodávok energie do EÚ v súlade s Európskou zelenou dohodou a plánom REPowerEU. Reforma umožní európskemu priemyslu prístup k cenovo dostupným dodávkam energie z obnoviteľných a nefosílnych zdrojov - kľúčovým faktorom dekarbonizácie a zelenej transformácie.



Vďaka novému návrhu budú mať spotrebitelia a dodávatelia energie prospech z väčšej cenovej stability založenej na obnoviteľných a nefosílnych energetických technológiách. Spotrebitelia si budú môcť vybrať zo širokej škály zmlúv a budú mať jasnejšie informácie, aby si zaistili bezpečné a dlhodobé ceny. Zároveň sa budú môcť rozhodnúť pre zmluvy s dynamickou cenotvorbou, ktoré im umožnia využívať cenovú variabilitu na čerpanie elektriny, keď je lacnejšia (nabíjanie elektrických vozidiel alebo používanie tepelných čerpadiel).



Od dodávateľov sa bude vyžadovať, aby riadili cenové riziká aspoň v rozsahu objemov, na ktoré sa vzťahujú zmluvy na čas určitý, aby boli menej vystavení prudkým nárastom cien a nestálosti trhu. Členským štátom sa ukladá povinnosť určiť dodávateľov poslednej inštancie, aby žiadny spotrebiteľ neskončil bez elektrickej energie.



Členské štáty musia po novom chrániť zraniteľných spotrebiteľov, ktorí majú nedoplatky, pred odpojením. Reforma umožní vládam rozšíriť regulované maloobchodné ceny na domácnosti a malé a stredné podniky v prípade krízy.



Prepracúvajú sa aj pravidlá spoločného využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Spotrebitelia budú môcť investovať do veterných alebo solárnych parkov a predávať nadbytočnú strešnú solárnu energiu nielen svojmu dodávateľovi, ale aj svojim susedom.



Členské štáty budú musieť posúdiť svoje potreby stanoviť ciele na zvýšenie flexibility v oblasti energie z nefosílnych zdrojov a budú mať možnosť zavádzať nové schémy podpory, najmä pokiaľ ide o riadenie odberu a skladovanie. Reforma umožňuje prevádzkovateľom sústavy zabezpečiť zníženie dopytu v čase špičky.



Navrhovaná reforma nadobudne účinnosť až po jej prerokovaní a schválení Európskym parlamentom a Radou EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)