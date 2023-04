Eurokomisia predstavila odporúčania na podporu digitálneho vzdelávania

Brusel 18. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v utorok dva návrhy odporúčaní v kontexte Európskeho roka zručností na podporu členských štátov EÚ a sektora vzdelávania a odbornej prípravy. Týkajú sa poskytovania vysokokvalitného, inkluzívneho a dostupného digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy v záujme rozvoja digitálnych zručností európskych občanov.



Návrhy sa zaoberajú dvoma spoločnými výzvami, ktoré spoločne identifikovali EK a členské štáty EÚ: chýbajúci celovládny prístup k digitálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a ťažkosti pri vybavovaní ľudí potrebnými digitálnymi zručnosťami.



Členské štáty stále čelia problémom pri získavaní dostatočnej výšky investícií do digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy, vybavenia a obsahu digitálneho vzdelávania, digitálnej odbornej prípravy (zvyšovania zručností) učiteľov a zamestnancov.



Komisia vyzvala všetky členské štáty, aby zabezpečili všeobecný prístup k inkluzívnemu a vysokokvalitnému digitálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave s cieľom riešiť digitálnu priepasť, ktorá sa stala ešte zjavnejšou v súvislosti s koronakrízou. To by sa mohlo dosiahnuť vytvorením koherentného rámca pre investície, riadenie a odbornú prípravu učiteľov.



Druhá spoločná výzva súvisí s rozličnými úrovňami digitálnych zručností v rámci rôznych skupín obyvateľstva a schopnosťou vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy riešiť tieto rozdiely.



Návrh týkajúci sa lepšieho rozvíjania digitálnych zručností vo vzdelávaní a v odbornej príprave sa zaoberá všetkými stupňami vzdelávania a odbornej prípravy. Komisia vyzvala členské štáty, aby včas začali s rozvíjaním digitálnych zručností na všetkých stupňoch vzdelávania a odbornej prípravy a aby podporovali kvalitnú informatiku v školách, presadzovali rozvoj digitálnych zručností dospelých a riešili nedostatky v povolaniach v oblasti informačných technológií prijatím inkluzívnych stratégií.



Komisia je pripravená podporiť vykonávanie oboch návrhov uľahčením vzájomného učenia a výmen medzi členskými štátmi a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami prostredníctvom nástrojov EÚ, ako je Nástroj technickej podpory. Takisto podporuje digitálne vzdelávanie a zručnosti prostredníctvom spolupráce v rámci európskeho centra digitálneho vzdelávania a prostredníctvom financovania EÚ, cez program Erasmus+ a program Digitálna Európa, Fond na spravodlivú transformáciu, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond plus a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti či Horizont Európa.



Kľúčovým opatrením bude uľahčenie uznávania osvedčovania digitálnych zručností. Na tento účel EK zrealizuje pilotný projekt týkajúci sa európskeho osvedčenia o digitálnych zručnostiach. Cieľom je akceptovanie takéhoto osvedčenia v celej EÚ.



Komisia vyzvala členské štáty EÚ, aby urýchlene prijali uvedené návrhy o podpore digitálneho vzdelávania.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)