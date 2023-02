Eurokomisia predstavila plán, ktorým podporuje zelený priemysel

Brusel 1. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila plán pre európsky zelený priemysel zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu bez emisií a na podporu rýchleho prechodu na klimatickú neutralitu.



Cieľom plánu je zaistiť lepšiu podporu pre zvýšenie výrobnej kapacity EÚ pre zelené technológie, ktoré sú potrebné na splnenie ambicióznych cieľov Európy v oblasti klímy.



Plán sa opiera o silné stránky jednotného trhu EÚ a dopĺňa prebiehajúce snahy v rámci Európskej zelenej dohody a REPowerEU.



Je založený na štyroch pilieroch: predvídateľné a zjednodušené regulačné prostredie, rýchlejší prístup k financiám, zlepšenie zručností a otvorený obchod pre odolné dodávateľské reťazce.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová pre médiá uviedla, že treba zabezpečiť vedúce postavenie priemyslu EÚ v oblasti rýchlo rastúcich technológií s nulovými emisiami. "Európa je odhodlaná na revolúciu čistých technológií. Pre spoločnosť to znamená premenu zručností na kvalitné pracovné miesta a inovácií na masovú výrobu vďaka jednoduchšiemu a rýchlejšiemu právnemu rámcu. Lepší prístup k financiám umožní kľúčovým odvetviam čistých technológií rýchlo sa rozširovať," vysvetlila.



Komisia pripravuje návrh zákona o zelenom priemysle s cieľom identifikovať ciele pre bezemisné priemyselné kapacity a poskytnúť regulačný rámec, ktorý zabezpečí zjednodušené a rýchle udeľovanie povolení, podporu európskych strategických projektov a vývoj noriem na podporu šírenia inovačných technológií na jednotnom trhu.



Tento rámec EK doplní zákonom o kritických surovinách, aby zabezpečila dostatočný prístup k materiálom, ako sú vzácne zeminy, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu kľúčových technológií a pre reformu dizajnu trhu s elektrickou energiou.



Druhý pilier plánu urýchli investície a financovanie výroby čistých technológií v Európe. Verejné financovanie v spojení s ďalším pokrokom kapitálových trhov v EÚ môže uvoľniť obrovské súkromné investície potrebné na ekologický prechod.



Komisia plánuje uľahčiť členským štátom poskytovanie štátnej pomoci na urýchlenie ekologického prechodu. S týmto cieľom s členskými štátmi prerokuje zavedenie dočasného krízového rámca štátnej pomoci a revíziu všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách so zreteľom na Zelenú dohodu.



Komisia zároveň uľahčí využívanie existujúcich eurofondov na financovanie inovácií, výroby a zavádzania čistých technológií a preskúma možnosti na dosiahnutie rozsiahlejšieho spoločného financovania EÚ na podporu investícií do výroby zelených technológií.



V strednodobom horizonte chce EK poskytnúť štrukturálnu odpoveď na investičné potreby tým, že ešte pred letom zreviduje viacročný finančný rámec a navrhne zriadenie Európskeho fondu suverenity.