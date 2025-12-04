< sekcia Ekonomika
Eurokomisia predstavila plán pre kvalitné pracovné miesta
Komisia zdôraznila, že primerané mzdy a kvalitné pracovné miesta sú nevyhnutné na zvýšenie produktivity, posilnenie konkurencieschopnosti EÚ a ochranu pred chudobou pracujúcich.
Autor TASR
Brusel 4. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila plán pre kvalitné pracovné miesta, ktorý vníma ako pevný záväzok k zlepšovaniu kvality pracovných miest a vytváraniu vysokokvalitných a nadčasových pracovných miest v Európe a zároveň spustila konzultácie so sociálnymi partnermi k tomuto zákonu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia zdôraznila, že primerané mzdy a kvalitné pracovné miesta sú nevyhnutné na zvýšenie produktivity, posilnenie konkurencieschopnosti EÚ a ochranu pred chudobou pracujúcich. Hoci kvalita pracovných miest v EÚ je všeobecne vysoká, pracovníci pociťujú vplyv globálnych kríz a rastúcich životných nákladov. Podniky čelia nedostatku pracovnej sily a zručností, pričom sa snažia zostať konkurencieschopné v rýchlo sa meniacom globálnom prostredí.
Plán EK sa zameriava na oblasti, v ktorých môžu opatrenia priniesť najväčší rozdiel - vytváranie a udržiavanie kvalitných pracovných miest v celej EÚ, zabezpečenie spravodlivosti a modernizácie vo svete práce, podpora pracovníkov a zamestnávateľov pri zelenej, digitálnej a demografickej transformácii, posilnenie sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, zabezpečenie účinného prístupu k právam, kvalitným verejným službám a primeraným investíciám.
Plán bol vypracovaný na základe konzultácií s európskymi a vnútroštátnymi odborovými zväzmi a organizáciami zamestnávateľov (sociálni partneri). Do debát vo všetkých členských štátoch sa zapojilo okolo 200 organizácií.
Komisia v roku 2026 navrhne zákon o kvalitných pracovných miestach, ktorým chce aktualizovať pravidlá EÚ na ochranu pracovníkov a zároveň sa podporí produktivita a konkurencieschopnosť.
Cieľom prvej fázy konzultácií, spustenej vo štvrtok, je získať názory sociálnych partnerov na smerovanie navrhnutých opatrení na zlepšenie kvality pracovných miest v EÚ. Prvá fáza konzultácií o budúcom zákone o kvalitných pracovných miestach potrvá do 29. januára 2026.
Konzultácie sa zameriavajú na oblasti, ktoré by budúci zákon mohol zahŕňať, ako algoritmické riadenie a umelá inteligencia pri práci, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri nástupe nových technológií a mobilných digitálnych zariadení umožňujúcich prácu na diaľku.
Zvýšili sa aj psychosociálne a ergonomické riziká pri práci, čo poukazuje na potrebu aktualizovať pravidlá EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Najnovší prieskum agentúry EU-OSHA naznačil, že 29 % pracovníkov v roku 2025 zažilo stres, úzkosť alebo depresiu spôsobené alebo zhoršené ich prácou, čo predstavuje dvojpercentný nárast voči roku 2022 (27 %).
Komisia si v rámci konzultácií všíma aj oblasť subdodávok, ktoré pomáhajú spoločnostiam získať prístup k odborným znalostiam a inováciám, môžu však viesť aj k nekalým praktikám a nedostatočnému dodržiavaniu pracovnoprávnych, zdravotných a bezpečnostných predpisov.
Rovnako EK trvá na dôraznom presadzovaní práv zamestnancov. Pretrvávajúce problémy, ako je nelegálna práca a nedostatočné dodržiavanie predpisov, totiž oslabujú kvalitu pracovných miest a spravodlivú hospodársku súťaž.
EK pripomenula, že táto nová konzultácia doplní konzultácie o práve na odpojenie sa a o práci na diaľku, ktoré boli dokončené v októbri 2025.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)