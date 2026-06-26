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Eurokomisia prešetruje výrobcu liekov Sanofi pre hospodársku súťaž
Sanofi predáva posilnenú vakcínu proti chrípke pod značkou Efluelda, ktorá bola špeciálne vyvinutá, aby poskytla lepšiu ochranu ľuďom vo veku nad 60 rokov.
Autor TASR
Brusel 26. júna (TASR) - Európska komisia (EK) začala vyšetrovanie, či francúzska farmaceutická spoločnosť Sanofi neporušila legislatívu Európskej únie o ochrane hospodárskej súťaže. Cieľom vyšetrovania je posúdiť, či firma Sanofi neprezentovala svoju vlastnú vakcínu proti chrípke ako lepšiu v porovnaní s konkurenciou tak, že použila nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia. Sanofi tieto obvinenia popiera. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Sanofi predáva posilnenú vakcínu proti chrípke pod značkou Efluelda, ktorá bola špeciálne vyvinutá, aby poskytla lepšiu ochranu ľuďom vo veku nad 60 rokov. Tento produkt konkuruje posilnenej vakcíne proti chrípke, ktorú predáva spoločnosť CSL Seqirus pod značkou Fluad. EK má podozrenie, že Sanofi viedla zavádzajúcu kampaň zameranú predovšetkým na zdravotníckych pracovníkov v Nemecku a Francúzsku, v ktorej tvrdila, že dôkazy o účinnosti vakcíny Fluad sú slabšie ako v prípade Eflueldy. To však bolo v rozpore so zisteniami očkovacích výborov v Nemecku a Francúzsku a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).
Hovorca výrobcu liekov Sanofi uviedol, že spoločnosť je presvedčená, že konala v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Firma berie túto záležitosť veľmi vážne a s Európskou komisiou úplne spolupracuje, dodal.
Sanofi predáva posilnenú vakcínu proti chrípke pod značkou Efluelda, ktorá bola špeciálne vyvinutá, aby poskytla lepšiu ochranu ľuďom vo veku nad 60 rokov. Tento produkt konkuruje posilnenej vakcíne proti chrípke, ktorú predáva spoločnosť CSL Seqirus pod značkou Fluad. EK má podozrenie, že Sanofi viedla zavádzajúcu kampaň zameranú predovšetkým na zdravotníckych pracovníkov v Nemecku a Francúzsku, v ktorej tvrdila, že dôkazy o účinnosti vakcíny Fluad sú slabšie ako v prípade Eflueldy. To však bolo v rozpore so zisteniami očkovacích výborov v Nemecku a Francúzsku a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).
Hovorca výrobcu liekov Sanofi uviedol, že spoločnosť je presvedčená, že konala v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Firma berie túto záležitosť veľmi vážne a s Európskou komisiou úplne spolupracuje, dodal.