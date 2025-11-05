< sekcia Ekonomika
Eurokomisia prijala balík legislatívnych opatrení v oblasti dopravy
Plán vychádza z transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a predpokladá prepojenie hlavných uzlov rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu a viac.
Autor TASR
Brusel 5. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala balík legislatívnych opatrení v oblasti dopravy, ktorým chce urýchliť zavádzanie európskej vysokorýchlostnej železničnej siete a podporiť investície do obnoviteľných a nízkouhlíkových palív pre letecký a vodný sektor. Informuje o tom spravodajca TASR.
Nové opatrenia predstavili podpredseda EK pre súdržnosť a reformy Rafalelle Fitto a eurokomisár pre dopravu Apostolos Tzitzikostas. Zdôraznili, že konkurencieschopnosť a udržateľnosť sú hlavnými zásadami balíka, ktorý má zvýšiť efektivitu, prepojenosť, dostupnosť, čistotu a odolnosť dopravného systému EÚ.
Nový akčný plán pre vysokorýchlostnú železnicu stanovuje kroky potrebné na vytvorenie rýchlejšej, interoperabilnejšej a lepšie prepojenej európskej siete do roku 2040. Cieľom je skrátiť časy cestovania a urobiť zo železnice atraktívnejšiu alternatívu ku krátkym leteckým spojom, zvýšiť počet cestujúcich a podporiť regionálne ekonomiky a cestovný ruch.
Plán vychádza z transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a predpokladá prepojenie hlavných uzlov rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu a viac. Nové cezhraničné spojenia umožnia rýchlejšie a jednoduchšie cesty, ako napríklad Paríž - Lisabon cez Madrid, a lepšie prepojenie medzi pobaltskými hlavnými mestami.
Na dosiahnutie tejto vízie EK navrhuje štyri kľúčové oblasti činnosti: odstránenie cezhraničných „úzkych miest“; vypracovanie stratégie financovania na základe dialógu s členskými štátmi, priemyslom a finančníkmi s cieľom mobilizovať potrebné investície; zlepšenie podmienok pre železničný priemysel a železničných prevádzkovateľov a posilnenie riadenia na úrovni EÚ.
Druhá iniciatíva, Plán investícií do udržateľnej dopravy (STIP), stanovuje spoločný prístup pre investície do obnoviteľných a nízkouhlíkových palív so zameraním na leteckú a vodnú dopravu. Ide o programy RefuelEU Aviation a FuelEU Maritime. Na splnenie cieľov týchto programov bude do roku 2035 potrebných približne 20 miliónov ton udržateľných palív (biopalív a elektronických palív), čo si vyžiada investície vo výške okolo 100 miliárd eur.
EK tvrdí, že zrýchlením domácej výroby biologických a nebiologických palív môže Európa znížiť svoju závislosť od dovážaných fosílnych palív, zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu a byť lídrom v globálnom prechode na čistú energiu.
EÚ chce do roku 2027 zmobilizovať na tento účel 2,9 miliardy eur: dve miliardy na udržateľné alternatívne palivá v rámci InvestEU, 300 miliónov prostredníctvom Európskej vodíkovej banky na podporu palív na báze vodíka pre letectvo a lodnú dopravu, 446 miliónov na projekty syntetického leteckého paliva a námorného paliva v rámci Inovačného fondu, 133,5 milióna na výskum a inovácie súvisiace s palivami v rámci programu Horizont Európa.
Okrem toho chce eurokomisia spolu s členskými štátmi do konca tohto roka predstaviť projekt eSAF Early Movers Coalition s cieľom získať 500 miliónov eur na projekty syntetického leteckého paliva. Plán tiež posilní medzinárodné partnerstvá s cieľom rozšíriť globálnu produkciu nízkouhlíkových palív a prilákať ich dovoz do EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)