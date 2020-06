EK prijala bielu knihu o vplyve zahraničných subvencií na jednotný trh

Brusel 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v stredu "bielu knihu", ktorá sa zaoberá rušivými vplyvmi zahraničných subvencií na jednotnom trhu EÚ. Komisia sa prostredníctvom verejnej konzultácie snaží zozbierať názory a podnety od všetkých zainteresovaných strán a následne chce pripraviť legislatívny návrh v tejto oblasti.



Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže a digitalizáciu Margrethe Vestagerová uviedla, že európske hospodárstvo je otvorené a prepojené so zvyškom sveta, čo je pozitívna stránka, Únia však musí zostať ostražitá.



"Potrebujeme tie správne nástroje na to, aby zahraničné subvencie nenarúšali náš trh, rovnako ako je to v prípade tých štátnych. Dnešnou bielou knihou sa otvára diskusia o tom, ako riešiť vplyvy zahraničných subvencií. Jednotný trh má kľúčový význam pre prosperitu Európy a funguje dobre len vtedy, ak na ňom všetci majú rovnaké podmienky," povedala Vestagerová. Komisia sa snaží zabrániť aj tomu, aby zahraničné subvencie narúšali postupy verejného obstarávania.



Podľa slov eurokomisára pre obchod Phila Hogana EÚ priťahuje veľké objemy investícií jej obchodných partnerov, avšak otvorenosť európskej ekonomiky čoraz viac trpí zahraničnými obchodnými praktikami vrátane subvencií, ktoré narúšajú rovnaké podmienky pre podniky v EÚ. Vysvetlil, že spolu s ďalšími nástrojmi dostupnými na úrovni EÚ, ako sú opatrenia na preverovanie priamych zahraničných investícií či opatrenia na ochranu obchodu, je biela kniha vítaným doplnením otvorenej strategickej autonómie.



Komisia v bielej knihe vyzýva na zavedenie nových nástrojov na riešenie regulačnej medzery. Prvé tri možnosti (moduly) sú zamerané na riešenie rušivých vplyvov spôsobených zahraničnými subvenciami: na jednotnom trhu vo všeobecnosti; pri akvizíciách podnikov z EÚ a do tretice pri postupoch verejného obstarávania EÚ. V bielej knihe sa stanovuje aj všeobecný prístup k zahraničným subvenciám v kontexte financovania EÚ.



V bielej knihe sa stanovuje aj možnosť preskúmať zahraničné subvencie v prípade žiadostí o finančnú podporu EÚ. Všetky hospodárske subjekty by mali súťažiť o finančné prostriedky EÚ za rovnakých podmienok, avšak zahraničné subvencie môžu tento proces narušiť tým, že ich príjemcom pri žiadosti o financovanie zaručia výhodnejšiu pozíciu. Biela kniha navrhuje možnosti, ako takejto nespravodlivej výhode zabrániť.



Biela kniha EK je otvorená na verejnú konzultáciu do 23. septembra 2020.







