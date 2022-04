Eurokomisia prijala návrh na konverziu hrivien, chce pomôcť utečencom

Brusel 1. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok prijala návrh odporúčania pre Radu EÚ (členské krajiny) o premene hrivien na meny hostiteľských členských štátov pre osoby, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine. V priemere na osobu by to malo byť okolo 300 eur, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že tento návrh dopĺňa rôzne formy humanitárnej pomoci, ktorú EÚ poskytuje ukrajinským utečencom, najmä keď cestujú po Únii.



Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu prišlo do krajín EÚ viac ako 3,8 milióna ľudí utekajúcich pred vojnou. Únia a jej členské štáty vynaložili značné úsilie na poskytovanie humanitárnej pomoci a dočasnej ochrany utečencom vrátane prístupu na trh práce, bývania, lekárskej pomoci a vzdelávania pre deti.



Jednou z bezprostredných potrieb utečencov je však premeniť hotovosť z domu, hrivnové bankovky, na menu hostiteľskej krajiny.



Cieľom piatkového návrhu EK je podporiť koordinovaný prístup všetkých členských štátov, aby tým, ktorí utekajú z Ukrajiny, ponúkli rovnaké podmienky na premenu hrivien na miestnu menu nezávisle od členského štátu, ktorý ich hostí.



Tento prístup je podľa eurokomisie nevyhnutný vzhľadom na skutočnosť, že Národná banka Ukrajiny musela pozastaviť výmenu hrivien za zahraničnú hotovosť, aby ochránila obmedzené devízové rezervy štátu. V dôsledku toho úverové inštitúcie v členských štátoch EÚ neboli ochotné vykonávať výmenu peňazí z dôvodu obmedzenej konvertibility hrivien.



Niektoré členské štáty uvažujú o zavedení vnútroštátnych systémov, ktoré podporujú prepočet obmedzeného množstva hrivien na osobu a cieľom EK je podporovať jednotný prístup k takýmto systémom. Uvedené systémy by mali poskytovať maximálny limit výmeny 10.000 hrivien (okolo 300 eur) na osobu a bez poplatkov podľa oficiálneho výmenného kurzu zverejneného Národnou bankou Ukrajiny.



Trvanie takýchto schém by malo byť minimálne tri mesiace, upozornila eurokomisia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)