Eurokomisia prijala revidované usmernenia EÚ o obchodovaní s emisiami

Brusel 21. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok prijala revidované usmernenia o štátnej pomoci v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2021. Nové usmernenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2021, začiatkom nového obchodovacieho obdobia ETS, a nahradia predchádzajúce usmernenia prijaté v roku 2012.



Komisia v správe pre médiá spresnila, že cieľom revidovaných usmernení je dodržať záväzky vyplývajúce z Európskej ekologickej dohody a ciele EÚ stať sa do roku 2050 prvou klimaticky neutrálnou ekonomikou.



Výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, v tejto súvislosti spresnila, že revidované usmernenia EÚ o systéme obchodovania s emisiami a snaha stanoviť nové ceny pre uhlíkové emisie sú potrebné, ak chce Únia udržateľným spôsobom bojovať proti zmene klímy a dosahovať svoje environmentálne ciele.



"Umožní to členským štátom podporiť tie odvetvia, ktoré sú kvôli nepriamym emisným nákladom najviac ohrozené uhlíkovými emisiami. Zároveň to pomôže dosiahnuť nákladovo efektívnu dekarbonizáciu hospodárstva tým, že sa zabráni nadmernej kompenzácii a nenáležitému narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu EÚ," vysvetlila Vestagerová.



Podľa EK kontrola štátnej pomoci zo strany EÚ musí hrať dôležitú úlohu pri napĺňaní cieľov Európskej ekologickej dohody. Aby bolo možné naplno využívať výhody obmedzených verejných prostriedkov, je nevyhnutné, aby pravidlá štátnej pomoci aj naďalej plnili svoju úlohu. To znamená zaistiť, aby verejné peniaze nevytlačili súkromné výdavky a zachovali sa rovnaké podmienky na jednotnom trhu, pričom sa minimalizujú náklady pre daňových poplatníkov.



Revidované usmernenia o ETS sa zamerajú na pomoc iba pre tie odvetvia, ktorým hrozí "únik uhlíka" v dôsledku vysokých nákladov na nepriame emisie a ich silného prepojenia na medzinárodný obchod. Na základe metodiky EK je na to oprávnených 10 sektorov a 20 subsektorov - v porovnaní so 14 sektormi a 7 subsektormi z predchádzajúcich usmernení. V novom obchodovacom období sa stanoví stabilná miera kompenzácie na úrovni 75 % (znížená z 85 % voči súčasnému obdobiu) a vylúčia sa kompenzácie za neefektívne technológie. Kompenzácie budú podmienené ďalším úsilím dotknutých spoločností o dekarbonizáciu.



V nových usmerneniach sa zohľadňujú aj osobitosti malých a stredných podnikov a to tak, že sa z dôvodu obmedzenia ich administratívnej záťaže vynímajú z novej požiadavky pre podmienenosť.





Spravodajca TASR Jaromír Novak