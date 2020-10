Eurokomisia prijala stratégiu EÚ pre zníženie škodlivých emisií metánu

Brusel 14. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila v stredu prvú stratégiu EÚ na zníženie emisií metánu od roku 1996, ktorá zavádza opatrenia na zníženie emisií metánu v Európe i na medzinárodnej úrovni.



Komisia upozornila, že metán má po oxide uhličitom druhý najväčší podiel na zmene klímy a ide o látku, ktorá silne znečisťuje ovzdušie a spôsobuje vážne zdravotné problémy. Podľa stanoviska EK, ak chce EÚ dosiahnuť stanovené ciele v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickú neutralitu do roku 2050, je nevyhnutné, aby začala riešiť aj problém s emisiami metánu.



Nová stratégia prináša legislatívne aj nelegislatívne opatrenia v sektoroch energetiky, poľnohospodárstva a odpadu, ktoré sa podieľajú na približne 95 % emisií metánu súvisiacich s ľudskou činnosťou na celom svete. Komisia bude spolupracovať s medzinárodnými partnermi EÚ a s priemyslom v snahe dosiahnuť zníženie emisií metánu v celom dodávateľskom reťazci.



Výkonný podpredseda EK pre Európsku ekologickú dohodu Frans Timmermans uviedol, že ak chce byť EÚ prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, musí znížiť emisie všetkých skleníkových plynov, aj metánu, ktorý je značným zdrojom znečistenia ovzdušia. "Našou stratégiou pre metán zabezpečíme zníženie emisií vo všetkých sektoroch, najmä v poľnohospodárstve, energetike a odpade. Vo vidieckych oblastiach vďaka nej vytvoríme príležitosti na výrobu bioplynu z odpadu. Satelitná technológia EÚ nám umožní dôkladne monitorovať emisie a prispeje k zvýšeniu medzinárodných noriem," opísal situáciu.



Jednou z priorít stratégie pre metán je zlepšiť meranie a vykazovanie emisií tohto plynu. Úroveň monitorovania sa v súčasnosti líši v závislosti od sektora a členského štátu, ako aj v rámci celej medzinárodnej komunity. Komisia preto okrem opatrení na úrovni EÚ (sprísnenie noriem merania, vykazovania a overovania) podporí aj založenie medzinárodného strediska pre monitorovanie emisií metánu v spolupráci s Programom OSN pre životné prostredie (UNEP), Koalíciou pre klímu a čisté ovzdušie (CCAC) a Medzinárodnou agentúrou pre energiu (IEA).



Tomuto cieľu bude nápomocný satelitný program EÚ Copernicus na mapovanie Zeme, ktorý pomôže odhaliť najväčších znečisťovateľov na celom svete a zistiť, kde dochádza k veľkým únikom metánu.



V sektore energetiky - s cieľom znížiť emisie metánu - pribudne povinnosť zlepšiť zisťovanie únikov a ich opravy v rámci plynárenskej infraštruktúry a zvážia sa právne predpisy na zákaz bežného spaľovania prebytočného plynu a odplyňovania. Komisia v dialógu so svojimi medzinárodnými partnermi preskúma možné normy, ciele alebo stimuly, pokiaľ ide o dovoz energie do EÚ, ako aj nástroje na ich presadzovanie.



V poľnohospodárstve chce EK zlepšiť vykazovanie emisií metánu lepším zberom údajov a novými príležitosťami cez spoločnú poľnohospodársku politiku. Dôraz bude na výmenu najlepších postupov v oblasti inovačných technológií na znižovanie množstva metánu, krmivá pre zvieratá a ich šľachtenie.



Organický odpad vyprodukovaný ľuďmi a v poľnohospodárstve, ktorý nie je recyklovateľný, podľa EK možno použiť na výrobu bioplynu, biomateriálov a biochemikálií. Takéto riešenie má potenciál vytvoriť dodatočné zdroje príjmov vo vidieckych oblastiach a zároveň zabráni emisiám metánu.



Komisia zváži aj ďalšie kroky v oblasti odpadovej ekonomiky na zlepšenie riadenia skládkového plynu s cieľom využiť jeho potenciál na uplatnenie v energetike a znížiť tým emisie. V snahe zabrániť tvorbe metánu bude kľúčové znížiť ukladanie biologicky rozložiteľných odpadov na skládkach na minimum.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)