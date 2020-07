Eurokomisia prijala usmernenia na ochranu sezónnych pracovníkov v EÚ

Brusel 16. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu predložila usmernenia na zabezpečenie ochrany sezónnych pracovníkov v EÚ. Usmernenia slúžia vnútroštátnym orgánom, inšpektorátom práce a sociálnym partnerom na to, aby boli sezónnym pracovníkom zaručené práva, ochrana zdravia a bezpečnosť a aby títo pracovníci svoje práva dobre poznali.



Komisia pripomenula, že na cezhraničných sezónnych pracovníkov sa vzťahuje rozsiahly súbor práv, ale vzhľadom na dočasnú povahu ich práce môžu byť zraniteľnejší voči neistým pracovným a životným podmienkam. Pandémia tieto podmienky zvýraznila a v niektorých prípadoch aj zhoršila.



Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit zdôraznil, že státisíce sezónnych pracovníkov každý rok pomáhajú v mimoriadne dôležitých odvetviach hospodárstva EÚ ako potravinárstvo i poľnohospodárstvo. Dodal, že pandémia nového koronavírusu odhalila zložité životné a pracovné podmienky týchto pracovníkov.



"Túto situáciu musíme riešiť. Naše usmernenia sú akýmsi budíčkom pre členské štáty a podniky, aby si splnili povinnosti na ochranu týchto nenahraditeľných, ale zraniteľných pracovníkov", uviedol v správe pre médiá.



Komisia monitoruje, či sa v súvislosti so sezónnymi pracovníkmi pravidlá Únie riadne dodržiavajú, avšak zodpovednosť za ich riadne uplatňovanie prináleží členským štátom.



Usmernenia sa vzťahujú na mnohé aspekty: na práve sezónnych pracovníkov pracovať v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, bez ohľadu na to, či sú občanmi EÚ, alebo pochádzajú z tretích krajín; na vhodné životné a pracovné podmienky vrátane dodržiavania bezpečnej vzdialenosti a primeraných hygienických opatrení; na zrozumiteľné oboznámenie pracovníkov s ich právami; na nedeklarovanú prácu, ako aj na ich sociálne zabezpečenie.



V usmerneniach EK je vnútroštátnym orgánom a sociálnym partnerom adresovaná výzva, aby sa snažili splniť úlohu, ktorou je zabezpečiť riadne uplatňovanie a presadzovanie pravidiel. Usmernenia obsahujú konkrétne odporúčania a návrhy činností, ktoré sa majú vykonať na národnej úrovni, alebo na úrovni EÚ.



Podľa usmernení EK členské štáty majú: prijať opatrenia na zabezpečenie dôstojných pracovných a životných podmienok sezónnych pracovníkov; zvyšovať informovanosť o požiadavkách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; pomáhať zamestnávateľom plniť príslušné právne požiadavky a poskytovať pracovníkom jasné informácie v jazyku, ktorému rozumejú; poskytovať praktické usmernenia menším podnikom; zintenzívniť kontroly v teréne, aby sa v prípade sezónnych pracovníkov náležite dodržiavali pravidlá o požiadavkách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.



Komisia bude v tejto otázke spolupracovať s členskými štátmi, sociálnymi partnermi, Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a Európskym orgánom práce (ELA).



Viac ako 17,6 milióna občanov EÚ žije alebo pracuje v inej členskej krajine, než je krajina ich štátnej príslušnosti. Niektoré odvetvia európskeho hospodárstva, najmä agropotravinárstvo a cestovný ruch, sa v určitých častiach roka nezaobídu bez sezónnych pracovníkov z EÚ či mimo EÚ. Komisia odhaduje, že priemerný počet aktívnych sezónnych pracovníkov v EÚ sa každý rok pohybuje na úrovni niekoľko 100.000 až milión.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)